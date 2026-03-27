¿Quién es el padre de Noelia Castillo Ramos, joven que pidió eutanasia a sus 25 años?

El padre de Noelia Castillo Ramos se opuso firmemente a que la joven recibiera la eutanasia.

El caso de Noelia Castillo Ramos, joven residente de España que pidió la eutanasia a sus 25 años de edad, dio la vuelta al mundo y provocó opiniones divididas. Además de abrir la conversación sobre la voluntad de morir y las consecuencias de la violencia sexual, se propició el debate sobre el rol de los padres en estas decisiones.

Noelia Castillo Ramos accedió a la eutanasia después de un largo proceso de dos años, motivado por un caso de abuso sexual que derivó en un intento de suicidio, el cual, a su vez, le dejó como secuela una parálisis parcial y episodios constantes de dolor.

Muere Noelia Castillo tras larga batalla por eutanasia. ⚖️🕊️ La joven catalana falleció a los 25 años luego de obtener el derecho a la muerte asistida, aprobado desde 2024 y frenado por recursos legales de su padre. 🙏 Su caso, marcado por una lesión medular y años de sufrimiento… pic.twitter.com/IWItYGOIxK — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 26, 2026

En el desarrollo de este episodio jugaron un papel muy importante los padres de Noelia. Su madre fue una figura que apoyó hasta el final las decisiones de su hija. Sin embargo, su padre fue conocido por ser un opositor a que Noelia recibiera la eutanasia. Pero, ¿quién es el padre de Noelia Castillo Ramos y por qué se opuso? Te contamos.

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¿Quién es el padre de Noelia Castillo Ramos?

Para conseguir acceder a la eutanasia, la joven Noelia Castillo Ramos debió atravesar un largo proceso, en medio de la oposición de varias autoridades, entre ellas la que venía desde su familia, encabezada por su padre.

El padre de Noelia Castillo es Gerónimo Castillo, quien, además, fue uno de los principales opositores a que la joven accediera al procedimiento para terminar con su vida.

De acuerdo con entrevistas a medios como BBC Mundo y RTVE, los padres de Noelia se separaron cuando ella era niña, lo que llevó a que en la familia se iniciara un proceso de custodia compartida.

Noelia dijo en estas entrevistas que este fue el inicio de un periodo muy inestable y una “caída libre hacia la desesperanza”. Detalló que, a partir de ese momento, la relación con su padre se deterioró, al grado que las interacciones eran cada vez más escasas, en las cuales Gerónimo prefería pasar el tiempo bebiendo alcohol.

🇪🇸 A 25-year-old Spanish woman just died by euthanasia, and her lawyer claims the hospital pressured for it because her organs were already committed for transplant.



Noelia Castillo had been raped by her ex-boyfriend, then gang-raped in a state youth center by 3 North African… pic.twitter.com/Hxls4A2Pxt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 27, 2026

Posteriormente, cuando Noelia llegó a la adultez y sufrió los episodios que desembocaron en sus padecimientos físicos y psicológicos que le hicieron solicitar la eutanasia, Gerónimo Castillo se pronunció firmemente en contra.

Con el apoyo de la asociación Abogados Cristianos, Gerónimo agotó todas las instancias judiciales para frenar la eutanasia. Entre ellas, recurrió al Juzgado de Barcelona, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Argumentaba que su hija no tenía capacidad mental para decidir debido a sus trastornos (TLP y TOC) y que el sistema le estaba “fallando”.

Incluso, se negó a asistir al hospital el día del procedimiento y a costear los gastos del sepelio, a pesar de haber recibido indemnizaciones económicas.

A pesar de ello, Noelia accedió al procedimiento como lo deseaba. Se desconoce qué declaraciones ha hecho Gerónimo después del episodio.

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