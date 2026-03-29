EU habría autorizado el ingreso de 700 mil barriles de petróleo ruso a Cuba, reporta NYT

EU habría dado luz verde a buque ruso con petróleo rumbo a Cuba

El gobierno de Donald Trump habría permitido el ingreso a Cuba de un buque ruso con más de 700 mil barriles de petróleo, de acuerdo con reportes periodísticos internacionales, aunque hasta el momento no existe un comunicado público que detalle la decisión.

La información fue publicada inicialmente por The New York Times, que cita a un funcionario de Estados Unidos familiarizado con el tema.

Según ese reporte, autoridades estadounidenses —incluida la Guardia Costera— habrían autorizado el tránsito del buque hacia la isla, en un movimiento que contrasta con el endurecimiento reciente de las sanciones energéticas contra Cuba.

Donald Trump dice que cree que tendrá el ‘honor’ de tomar Cuba. ı Foto: Reuters.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha emitido una explicación formal sobre el permiso.

Este matiz resulta clave, ya que en meses recientes Washington había reforzado restricciones para limitar el suministro de combustibles hacia Cuba, incluso presionando a terceros países.

Envío en medio de crisis energética

El buque, identificado como “Anatoly Kolodkin”, transporta más de 700 mil barriles de crudo ruso y tendría como destino puertos cubanos como Matanzas.

El posible arribo ocurre en un contexto de crisis energética en la isla, con apagones recurrentes, fallas en la infraestructura eléctrica y dificultades para garantizar el abasto de combustible.

Aunque el cargamento podría contribuir a aliviar temporalmente la generación eléctrica, especialistas advierten que no resolvería los problemas estructurales del sistema energético cubano.

Trump habla de asumir control “amistoso” de Cuba ı Foto: Especial

El permiso ha generado cuestionamientos debido a que podría interpretarse como una excepción dentro del esquema de sanciones vigente.

No obstante, ante la falta de una postura oficial, no es posible determinar si se trata de un cambio en la política hacia Cuba o de una autorización puntual sin efectos a largo plazo.

Durante 2026 se han endurecido las medidas para limitar el suministro de combustibles a Cuba, lo que ha agravado la crisis eléctrica en la isla. En ese contexto, la llegada de petróleo ruso destaca como un hecho inusual que podría tener implicaciones tanto en el ámbito energético como en el político.

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MSL