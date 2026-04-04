EU detiene a familiares de Qasem Soleimani tras revocarles residencia permanente

La sobrina y la sobrina nieta del excomandante militar iraní Qasem Soleimani fueron detenidas por autoridades federales de Estados Unidos luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus de residencia permanente, informaron agencias internacionales este sábado.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Hamideh Soleimani Afshar y su hija quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras se define su posible expulsión del país.

La dependencia estadounidense precisó que la cancelación de las green cards ocurrió por orden directa de Rubio, bajo el argumento de que Afshar mantenía una postura pública de apoyo al gobierno de Irán y a su aparato de seguridad.

Manifestantes iraníes sostienen una fotografía de Qasem Soleimani. ı Foto: Reuters

Al respecto, el Departamento de Estado señaló que la mujer presuntamente difundió propaganda favorable al régimen iraní, respaldó ataques contra personal militar estadounidense en Medio Oriente y se refirió a Estados Unidos como “el gran Satán”, expresión históricamente utilizada por autoridades iraníes.

“La administración de Trump [Donald, presidente de EU] no permitirá que su territorio se convierta en refugio de extranjeros que apoyen regímenes terroristas antiestadounidenses”, se lee en un mensaje de Marco Rubio.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

Asimismo, las autoridades estadounidenses informaron que el esposo de Afshar fue inhabilitado para ingresar al país, como parte de las mismas medidas migratorias.

Qasem Soleimani, uno de los principales arquitectos de la política militar exterior de Irán y comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, murió en enero de 2020 durante un ataque aéreo estadounidense en Bagdad, ordenado durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, fue quien anunció la medida. ı Foto: Reuters

La decisión anunciada este sábado se suma a otras acciones recientes de Washington contra familiares de altos perfiles iraníes.

Según el Departamento de Estado, a inicios de mes también fue revocado el estatus migratorio de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del político iraní Ali Larijani, así como el de su esposo, quienes además tienen prohibido el reingreso a territorio estadounidense.

Así, la administración estadounidense ha endurecido su política migratoria hacia personas vinculadas, directa o indirectamente, con figuras del aparato político y militar iraní, en medio de una creciente tensión entre ambos países, que sostienen un conflicto militar.

Con información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am