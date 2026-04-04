Explota pipa en autopista de Grand Rapids, Michigan; reportan al menos dos heridos | VIDEO

Una camión cisterna explotó y se incendió tras un accidente de tránsito registrado este sábado en la autopista US-131, en el centro de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, a la altura de la I-196, cerca de la salida de Pearl Street y del Amway Stadium, en el que dos unidades estuvieron involucradas, informó WZZM 13 al citar al Departamento de Bomberos de Grand Rapids (GRFD, por su sigla en inglés).

Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran al camión cisterna envuelto en llamas y una columna de humo que se elevó varios metros sobre el centro de Grand Rapids.

Watch this. This is a tanker truck explosion in Grand Rapids.



Now imagine 2,000 more of these trucks every day on Michigan roads, crossing the Mackinac Bridge.



That’s what happens if Line 5 is shut down.



When I was Speaker, we worked with the governor and senate to pass the… pic.twitter.com/NRWqwMBZoM — Tom Leonard (@TomLeonard28) April 4, 2026

Por el incidente, dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves, reportó News 8 al citar subjefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Grand Rapids, Jack Johnson, quien detalló al canal de noticias locales que el camión cisterna transportaba unos 30 mil litros de combustible.

En tanto, la autopista US-131 permaneció cerrada en ambas direcciones mientras los servicios de emergencia trabajaban para controlar el fuego, que permaneció activó durante varias horas, para luego retirar la unidad siniestrada y limpiar la carretera.

Un portavoz del Departamento de Transporte de Michigan (MDOT, por su sigla en inglés) dijo a WZZM 13 que inspectores e ingenieros de puentes se encontraban en el lugar.

Se espera que la autopista permanezca cerrada por tiempo indefinido.

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cehr