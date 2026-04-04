Va Trump por un alza histórica en defensa para el 27

El presidente Donald Trump desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca, el miércoles 1 de abril en Washington.

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó un presupuesto para 2027 que contempla un aumento histórico del gasto en defensa hasta 1.5 billones de dólares, junto con un recorte de 10 por ciento en el gasto discrecional no destinado a seguridad, en medio de la guerra contra Irán y un entorno internacional cada vez más tenso.

La Casa Blanca presumió de que este presupuesto de defensa se acerca a los “aumentos históricos previos a la Segunda Guerra Mundial”. Esta elevada cifra contrasta con la visión más escéptica que Trump mantuvo respecto al gasto militar durante su primer mandato, cuando incluso llegó a calificar el nivel de financiación de “una locura”.

Dependencias como Agricultura verían una reducción de 19, Salud de 12.5 y la Agencia de Protección Ambiental enfrentaría un ajuste de hasta 52 por ciento, mientras que la NASA tendría un recorte de 23 por ciento, lo que implicaría cancelar decenas de programas científicos.

El Tip: El presupuesto busca que la Oficina de Prisiones cubra costos del primer año de la reconstrucción de Alcatraz para convertirla en “una instalación de última generación”.

La propuesta incluye la eliminación de casi 30 programas del Departamento de Justicia, un recorte de 315 millones de dólares al Fondo Nacional para la Democracia y menos recursos para iniciativas de energía verde. Se busca trasladar responsabilidades federales a gobiernos estatales y locales para reducir el gasto público en áreas sociales y regulatorias.

Contempla un incremento salarial de hasta siete por ciento para las Fuerzas Armadas y financiamiento para sistemas estratégicos, como la defensa antimisiles y una partida de 65 mil 800 millones de dólares destinada a la construcción de 34 nuevos buques de combate y apoyo.

200 mmdd solicitó Trump anteriormente para financiar la guerra contra Irán

También se prevén fondos adicionales para seguridad e inmigración, incluyendo operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como proyectos específicos como el fortalecimiento de infraestructura estratégica.

En conjunto, el plan refleja una reorientación del gasto hacia prioridades militares y de seguridad, en detrimento de sectores como ciencia, medio ambiente y bienestar social.