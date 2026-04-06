Maduro llama a unidad en mensaje pascual

Una mujer ondea banderas de EU y Venezuela el 28 de marzo.

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron ayer un nuevo llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación, en un mensaje difundido en redes sociales con motivo del Domingo de Resurrección, tres meses después de su captura por tropas estadounidenses.

En el pronunciamiento, publicado en sus cuentas de X y Telegram, ambos señalaron que la fecha representa “la victoria de la vida y la verdad”, en un mensaje con múltiples referencias bíblicas. Afirmaron que “no gana la muerte” ni “la mentira”, sino “Cristo” y “la verdad”, además de insistir en la necesidad de dejar atrás el odio.

Nicolás Maduro pidió a Jesucristo bendecir a Venezuela y a los pueblos del mundo, y llamó a fortalecer la fe, el amor y la esperanza en medio de la situación que enfrenta el país.

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El mensaje ocurre semanas después de otro posicionamiento emitido el 28 de marzo, tras su audiencia de juicio en Nueva York, donde ambos aseguraron mantenerse “firmes” y “serenos”, luego de haber sido detenidos en Caracas en enero pasado.

El exmandatario venezolano enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína. Cilia Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.