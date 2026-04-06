Maduro llama a unidad en mensaje pascual

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron ayer un nuevo llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación, en un mensaje difundido en redes sociales con motivo del Domingo de Resurrección, tres meses después de su captura por tropas estadounidenses.
En el pronunciamiento, publicado en sus cuentas de X y Telegram, ambos señalaron que la fecha representa “la victoria de la vida y la verdad”, en un mensaje con múltiples referencias bíblicas. Afirmaron que “no gana la muerte” ni “la mentira”, sino “Cristo” y “la verdad”, además de insistir en la necesidad de dejar atrás el odio.
Nicolás Maduro pidió a Jesucristo bendecir a Venezuela y a los pueblos del mundo, y llamó a fortalecer la fe, el amor y la esperanza en medio de la situación que enfrenta el país.
El mensaje ocurre semanas después de otro posicionamiento emitido el 28 de marzo, tras su audiencia de juicio en Nueva York, donde ambos aseguraron mantenerse “firmes” y “serenos”, luego de haber sido detenidos en Caracas en enero pasado.
El exmandatario venezolano enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína. Cilia Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.