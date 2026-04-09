Israel quiere iniciar las conversaciones de paz con el Líbano ‘lo antes posible’: Netanyahu

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que ha dado instrucciones para que Israel inicie conversaciones de paz con el Líbano que incluirían también el desarme de Hezbolá.

“A la luz de las reiteradas peticiones del Líbano para entablar negociaciones directas con Israel, ayer ordené al gabinete que iniciara negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, declaró Netanyahu en un comunicado. “Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano".

Los ataques israelíes continuaron el jueves contra el sur del Líbano. Israel también indicó que en los bombardeos murió Ali Yusuf Harshi, asistente y sobrino del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hasta el momento, el grupo armado no ha hecho ningún comentario.

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Líbano vivió el día más mortífero en las más de cinco semanas de guerra entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah, mientras rescatistas en Beirut y otros lugares buscaban sobrevivientes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ı Foto: Reuters

El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques que Israel lanzó el miércoles sin previo aviso mataron al menos a 203 personas e hirieron a más de 1.000. El ejército israelí afirmó que atacó sitios de Hezbolá, pero varios bombardeos alcanzaron zonas comerciales y residenciales densamente pobladas durante la hora pico, lo que provocó numerosas víctimas civiles. El presidente libanés Joseph Aoun calificó los ataques de “bárbaros”.

El primer ministro libanés Nawaf Salam dijo que Líbano presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y calificó los ataques como una “flagrante violación” del derecho internacional y humanitario.

Salam agregó que el gabinete libanés ha ordenado a las fuerzas de seguridad que refuercen el control sobre la capital mediante “el fortalecimiento de la plena autoridad del Estado en todo Beirut y la restricción de las armas a las fuerzas legítimas”.

Incluso antes de la reanudación de la guerra, el gobierno del Líbano había buscado el desarme de Hezbollah. El tema ha avivado tensiones entre los libaneses, profundamente divididos sobre el grupo y su arsenal.

Columnas de humo se levantan tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, Líbano ı Foto: AP

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