Papa León XIV responde a críticas de Trump: ‘No tengo miedo, no somos políticos’ | VIDEO

El Papa León XIV respondió a las críticas que hizo en su contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su postura ante la guerra en Irán, ante lo cual el pontífice dijo no tener “miedo” a alzar la voz, pues recordó que sus declaraciones no son de índole político, sino religioso.

El domingo, Trump criticó duramente a León XIV al declarar que el líder católico es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, así como “una persona muy liberal”.

Lo anterior en respuesta a las constantes declaraciones del pontífice en contra de los conflictos globales, y su reiterado llamado a líderes globales a dejar las armas y priorizar el diálogo.

Papa León XIV en un mensaje a fieles, desde el Vaticano. ı Foto: Reuters

A propósito, entrevistado por medios, León XIV aseguró no tener “miedo” de la administración estadounidense, ni de “alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio”.

León XIV recordó que él no es político, y que sus mensajes son en favor de difundir el Evangelio, mas no alguna postura gubernamental en particular.

“No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer”, dijo el Papa.

“No somos políticos. No tratamos la política exterior con la misma perspectiva con la que él podría entenderla, pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como artífice de la paz”, abundó el pontífice.

🇻🇦🇺🇸 | AHORA: El Papa León XIV le responde a Trump: "No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer.



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Las declaraciones de León XIV ocurrieron el mismo día en que Donald Trump impuso un nuevo bloqueo a puertos iraníes, en respuesta a la negativa del país persa a renunciar a su programa nuclear durante los diálogos entre ambos países celebrados en Islamabad, Pakistán.

En medio de estos diálogos, en los que no se llegó a un acuerdo sustancial entre ambas partes, el papa León XIV advirtió, en una oración desde la Basílica de San Pedro, que había un “delirio de omnipotencia” entre líderes globales, y llamó a deponer las armas en favor de la paz para las regiones afectadas por la guerra.

“Los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”, exhortó el Papa.

Aunque el pontífice no mencionó directamente a Trump, el estadounidense respondió que no está conforme con el trabajo de León XIV, pues, acusó, “no nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear”.

Con información de César Huerta.

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