Incendio en planta de BYD en Shenzhen consume garaje con autos de prueba | VIDEO

Un incendio registrado la madrugada de este martes en el complejo industrial de BYD, en el distrito chino de Pingshan, Shenzhen, fue controlado sin que se reportaran víctimas, informó la automotriz china y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 02:48 horas (local) en un estacionamiento multinivel dentro del campus de la compañía, sede global del mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos.

Equipos de bomberos y rescate acudieron de inmediato al sitio para contener las llamas.

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🇨🇳 BYD’s Shenzhen HQ goes up in flames.



Construction work accidentally lit up insulation in a garage filled with their EVs.



Not a great look for reducing carbon emissionspic.twitter.com/zKBcJ47y9k — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 14, 2026

BYD precisó que el área afectada corresponde a un garaje destinado al resguardo de vehículos de prueba y unidades desechadas, y subrayó que el incidente no ocurrió en líneas de producción ni en talleres de ensamblaje.

Videos difundidos en redes sociales y revisados por medios internacionales mostraron una densa columna de humo negro elevándose sobre la zona industrial, mientras las llamas se extendían a lo largo de una sección del edificio.

También se observó la presencia de camiones de bomberos y unidades policiales en el lugar.

JUST IN: 🇨🇳 Fire engulfs parking garage at Chinese EV giant BYD site in Shenzhen. pic.twitter.com/M4Ij8hN3X6 — BRICS News (@BRICSinfo) April 14, 2026

La empresa informó posteriormente que el incendio fue completamente extinguido y reiteró que no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa del siniestro.

Aunque no se ha informado de afectaciones operativas, el incidente provocó una reacción inmediata en el mercado: las acciones de BYD en la Bolsa de Hong Kong retrocedieron entre 0.6% y 0.9%, para ubicarse cerca de HK$109.3.

El incendio ocurre en un momento relevante para la compañía, que busca consolidar su recuperación comercial tras varios meses de presión en el mercado chino de vehículos de nueva energía.

En marzo, BYD reportó ventas por 300 mil 222 unidades, aunque acumuló su séptimo mes consecutivo de caída interanual.

Pese al entorno de fuerte competencia y reducción de márgenes en China, la automotriz mantiene una estrategia de expansión internacional y ha elevado su meta de exportaciones para 2026 a 1.5 millones de vehículos.

Con información de Reuters.

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