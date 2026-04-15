Senado de Estados Unidos rechaza frenar a Donald Trump; mantiene vía libre para ataques contra Irán

El 15 de abril de 2026, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar ataques militares contra Irán sin autorización del Congreso, en medio de una creciente tensión internacional.

La iniciativa, impulsada por legisladores demócratas, fue bloqueada con una votación de 52 votos en contra y 47 a favor, reflejando el respaldo mayoritario del bloque republicano al mandatario.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en conferencia desde la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

¿En qué consistía la propuesta?

La resolución estaba basada en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, un mecanismo legal que establece límites a la capacidad del Ejecutivo para involucrar al país en conflictos armados sin autorización legislativa.

El texto planteaba que cualquier acción militar sostenida contra Irán debía contar con el aval del Congreso, además de contemplar la posibilidad de retirar fuerzas en caso de no existir dicha aprobación.

Aunque la mayoría republicana votó en contra, hubo excepciones relevantes. El senador Rand Paul apoyó la resolución, mientras que el demócrata John Fetterman se sumó al bloque opositor.

Estos posicionamientos evidencian que el debate sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia militar genera diferencias incluso dentro de los propios partidos.

Este intento forma parte de una serie de iniciativas similares presentadas en semanas recientes. De acuerdo con reportes legislativos, es el cuarto esfuerzo por limitar las acciones militares del Ejecutivo en el contexto del conflicto con Irán.

Hasta ahora, ninguna de estas propuestas ha logrado avanzar, lo que refleja la complejidad política del tema.

¿Qué implica este resultado?

El rechazo de la resolución tiene efectos inmediatos:

El presidente Trump mantiene margen de maniobra militar frente a Irán

Se debilita el control del Congreso sobre decisiones bélicas

Aumenta el riesgo de una escalada del conflicto en Medio Oriente

En términos políticos, la decisión también refleja el respaldo de la mayoría republicana al Ejecutivo, en un momento clave para la política exterior de Estados Unidos.

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MSL

La discusión ocurre en medio de un aumento en la tensión entre Estados Unidos e Irán, derivado de operaciones militares recientes y advertencias sobre posibles nuevas acciones.

En este contexto, especialistas han señalado que el debate también involucra un tema de fondo: el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en decisiones de política exterior y uso de la fuerza.