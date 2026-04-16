Time distingue a líderes con influencia mundial

La revista Time incluyó a destacados dirigentes en su lista de las 100 personas más influyentes de 2026, dentro de la categoría de Líderes, al considerar su capacidad para marcar la agenda global contemporánea. Entre ellos figuran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario chino, Xi Jinping; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el Papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

En el perfil dedicado a Donald Trump, la publicación subraya su capacidad para redefinir la política estadounidense, tanto en el plano interno como en el exterior, mediante una agenda expansiva que ha alterado los equilibrios institucionales y proyectado efectos en la escena internacional. Su figura aparece como uno de los ejes del actual reacomodo geopolítico.

Respecto a Xi Jinping, el editor Charlie Campbell destaca el fortalecimiento del control político y económico en China, así como la estrategia orientada a ampliar la influencia global de Pekín en un contexto de creciente rivalidad entre potencias y de transformación del sistema internacional hacia un modelo más fragmentado y competitivo.

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El Dato: La categoría de Líderes de este año refleja: “un escenario global marcado por rivalidad entre potencias, y concentración de poder”.

El caso de Benjamin Netanyahu es analizado por el politólogo Ian Bremmer, quien resalta su regreso al poder en 2022 y su incidencia en la reconfiguración de Oriente Medio. Este proceso está marcado por la guerra en Gaza y el aumento de tensiones geopolíticas, incluida la confrontación con Irán, elementos que han redefinido la dinámica regional.

En el ámbito religioso, el cineasta Martin Scorsese describe al pontífice como una figura de renovación dentro de la Iglesia católica. Destaca sus llamados a la reforma institucional y su visión de una Iglesia más abierta, lo que ha reforzado su influencia más allá del ámbito estrictamente religioso.

Por su parte, la periodista Julia Terruso identifica a Zohran Mamdani como una figura emergente en la política estadounidense tras su llegada a la alcaldía de Nueva York. Subraya su capacidad para movilizar a nuevos votantes mediante un discurso centrado en vivienda, transporte público y servicios esenciales, consolidándose como referente del progresismo urbano. La lista también incorpora a figuras relevantes del escenario político estadounidense como el secretario de Estado, Marco Rubio, y al gobernador de Califronia Gavin Newsom, consideradas piezas clave en la actualidad y con potencial de aspirar a la presidencia, de acuerdo con la revista.

7 personajes políticos destacan en la distinción

Mientras que en el plano internacional, la economista Christine Lagarde firma el perfil del primer ministro canadiense Mark Carney, a quien define como una figura central en la arquitectura financiera global desde la crisis de 2008. A su vez, la política Yuriko Koike destaca a la primera ministra Sanae Takaichi como símbolo del avance histórico de la representación femenina en Japón.

Asimismo, la publicación incluye al director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, reconocido por su papel en la gestión de crisis nucleares recientes y por su relevancia en la diplomacia multilateral, además de ser uno de los candidatos a la secretaría general de ONU.