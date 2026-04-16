Papa lleva su mensaje de paz para el mundo

EL PAPA LEÓN XIV aseguró que su visita a África transmite un mensaje de unidad y paz que “el mundo necesita escuchar”, en medio de un choque creciente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la guerra en Irán.

Durante el vuelo de Argelia a Camerún, el pontífice destacó su paso por la Gran Mezquita de Argel, la mayor del continente, así como el lugar de nacimiento de San Agustín de Hipona, figura que influyó en su vocación. Subrayó que, pese a diferencias religiosas, “podemos convivir en paz” y afirmó que ese ejemplo es necesario en el contexto actual.

El viaje, iniciado en un país de mayoría musulmana, coincide con un endurecimiento de sus críticas a la operación militar estadounidense en Irán, lo que intensificó su papel como contrapeso frente a Washington. La confrontación escaló luego de que Donald Trump lanzara ataques verbales contra el pontífice por su postura.

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Además, el magnate difundió en redes sociales una imagen generada por IA en la que aparece abrazado por Jesús, un día antes subió otra imagen donde apareció caracterizado como Jesucristo, sanando a una persona, lo que provocó críticas antes de ser eliminada. Este episodio se sumó a las tensiones entre ambos.