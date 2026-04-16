¿Quién es Justin Fairfax, el hombre que mató a su esposa y se suicidó?

Este jueves por la mañana se confirmó una tragedia que conmocionó a los habitantes del condado de Fairfax, pues el exvicegobernador Justin asesinó a su esposa y posteiormente se suicidó.

El jefe de policía del Departamento de Policía del condado de Fairfax, Kevin Davis informó lo ocurrido en virginia informó durante una rueda de prensa, apuntó que el homicidio-suicidio ocurrió al interior del domicilio de los Fairfax.

Apuntó que los hechos se registraron poco despupes de la medianoche de este jueves, y que los dos hijos del matrimonio se encontraban al interior del domicilio, e incluso uno de ellos fue quien realizó la llamada al 911.

Sobre el motivo, Kevin Davis informó que aún no se tiene una versión oficial, pero todo apunta a que esto podría derivarse del reciente divorcio por el que estaba atravesando la familia.

Justin Fairfax ı Foto: Especial

¿Quién es Justin Fairfax?

Justin Edwuard Fairfax nació el 17 de febrero de 1979 en Pittsburgh, Pennsylvania, y fue vicegobernador de Virginia, Estados Unidos, del 2018 al 2022, convirtiéndose en el segundo afroestadounidense en ocupar un cargo estatal en dicho estado.

Comenzó su carrera política durante las sesiones informativas de Tipper Gore en la campaña presidencial de Al Gore en el año 2000, y fue parte del personal del senador demócrata John Edwuards.

Fue asesor personal de John Kerry durante su campaña presidencia, fue asistente legal del juez Gerald Bruce Lee, y trabajó en la Fiscalía de Estados Unidos, específicamente para el Distrito Este de Virginia.

Fairfax fue miembro del Partido Demócrata, contaba con una licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad de Duke, y un título como doctor en Derecho en la Facultad de Derecho en Columbia.

En 2019 Fairfax recibió acusaciones de agresión sexual por Vanessa C. Tyson, quien dijo que la agresión habría ocurrido en 2004 durante la Convención Nacional Demócrata que se realizó en Boston.

Debido a estas acusasiones, el exvicegobernador incluso anunció su renuncia a la firma internacional de abogados Morrison & Foerster, pese a haber asegurado que el encuentro entre ambos fue consensuado.

Además de esta acusación, Meredith Watson también presentó acusaciones por una presunta violación cometida por Fairfax en el año 2000, cuando ambos se encontraban estudiando en la Universidad de Dike.

Dichas acusaciones derivaron en que además de ser suspendido del bufete de abogados, se pidiera su renuncia a la junta de visitantes de la Escuela de Políticas Públicas Sanford de la Universidad de Duke, y del puesto en la Asociación de Vicegobernadores Demócratas en la que era presidente.

Justin Fairfax ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.