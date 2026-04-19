Tiroteo cerca de la Universidad de Iowa deja tres estudiantes heridos | VIDEO

Un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en Iowa, cerca de la Universidad estatal, dejó al menos tres estudiantes heridos, sin ningún detenido hasta el momento.

Las detonaciones iniciaron después de una pelea masiva registrada en un área de bares y restaurantes del centro de la ciudad, cerca del campus.

De acuerdo con la policía de Iowa City, los hechos ocurrieron alrededor de las 01:46 horas (local) en el bloque 100 de East College Street, en una zona de bares del centro de Iowa City, ubicada a pocos metros del campus de la Universidad de Iowa, donde agentes respondían a reportes de una riña colectiva.

Al llegar al lugar, los oficiales escucharon detonaciones de arma de fuego.

Las autoridades informaron que múltiples víctimas fueron trasladadas a hospitales con heridas de bala, aunque hasta el momento no se ha precisado su estado de salud.

Por otro lado, la presidenta de la Universidad de Iowa, Barbara Wilson, confirmó que los tres lesionados son estudiantes de la institución.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos numerosos involucrados en peleas a golpes y patadas, seguidos de momentos de pánico en los que decenas de personas huyen tras escucharse los disparos.

Multiple injuries have been reported after gunfire broke out during a fight at the University of Iowa in Iowa City.



Dozens of emergency crews are on scene responding to the active situation. Authorities have confirmed victims, but the exact number of injuries and details about… https://t.co/DRBwB1Lim9 pic.twitter.com/T8i0MMrQT5 — Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) April 19, 2026

Un testigo citado en imágenes aseguró haber escuchado al menos cinco detonaciones.

La universidad emitió alertas para su comunidad, en las que pidió evitar la zona mientras continúan las investigaciones. En uno de los avisos, indicó que no existen indicios de que los estudiantes heridos hayan sido objetivos específicos del ataque.

Hasta la mañana del domingo no se reportaban personas detenidas. La policía mantiene un operativo de investigación y solicitó a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a esclarecer los hechos.

🚨🚨BREAKING NEWS 🚨



🇺🇸 Breaking: Shooting at University of Iowa Leaves Victims Confirmed



A shooting has taken place at the University of Iowa in Iowa City. An emergency alert now confirms that victims are involved in the incident.



The news spread quickly after the alert went… pic.twitter.com/uxlgCzeJgS — Corefrontline (@corefrontline) April 19, 2026

En un comunicado, Wilson expresó su solidaridad con las víctimas y la comunidad universitaria. “Mientras esperamos información adicional, estoy pensando en estos estudiantes y sus familias”, señaló.

Por su parte, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, calificó el incidente como “un acto de violencia sin sentido” y ofreció recursos estatales para apoyar en las indagatorias.

La Universidad de Iowa cuenta con una matrícula aproximada de 31 mil estudiantes.

Con información de Associated Press.

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