Terremoto magnitud 7.7 en Japón provoca alerta de tsunami y riesgo de ‘megaterremoto’ | VIDEO

Costa de Tomakomai, en la prefectura de Hokkaido, en Japón bajo vigilancia por posible tsunami tras el sismo.

Un sismo magnitud 7.7 sacudió la costa noreste de Japón, lo que provocó una alerta de tsunami retirada horas después, y la advertencia de posibles réplicas de gran magnitud.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico se registró este lunes alrededor de las 16:53 horas (local), y se localizó a una profundidad de 10 a 20 kilómetros de la costa de Sanriku.

🚨🚨🚨 URGENT & CRITICAL

Initial footage of the Japan earthquake… and warnings of a tsunami reaching up to 3 meters. pic.twitter.com/BqR1mCP49U — TURS (@TURS_24) April 20, 2026

Originalmente, se registró que la magnitud fue de 7.5, sin embargo, fuentes como la agencia Reuters la fijan en 7.7.

A causa de este sismo, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las regiones del este y noreste del país.

Se advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta tres metros, lo que llevó a pedir a la población a alejarse de zonas costeras. Asimismo, localidades portuarias como Otsuchi y Kamishi emitieron órdenes de evacuación para miles de residentes.

🇯🇵 | AHORA: Ordenan evacuación de puertos japoneses luego de terremoto de magnitud 7,5 en el país. pic.twitter.com/vpLBYjzhw7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

En el mismo sentido, como medida preventiva, se suspendieron trenes bala y se cerraron algunas autopistas.

También, ante la posibilidad de réplicas, se emitió una advertencia de riesgo por “megaterremoto”. Tras el evento, aumentó temporalmente la probabilidad de un terremoto mayor.

Sin embargo, horas después, y ante la detección de olas de menor tamaño al previsto, alrededor de 80 centímetros, se retiró la alerta de tsunami, y se mantuvieron solo advertencias en algunas prefecturas.

En el mismo sentido, no se registraron anomalías en instalaciones nucleares, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en redes sociales.

Japón es considerado un país altamente sísmico, debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico. Concentra alrededor de 20 por ciento de los terremotos de magnitud 6.0 o superior en el mundo.

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