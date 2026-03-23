Gobierno japonés considera intervenir el mercado de futuros del crudo

Vista aérea de una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas, Estados Unidos, el 11 de junio de 2025.

El gobierno japonés está considerando intervenir en el mercado de futuros del crudo, ya que la crisis de Medio Oriente está provocando un fuerte aumento de los precios de la energía, informaron el lunes fuentes del mercado.

La medida, de acordarse, seguiría a la decisión de Japón de realizar la mayor liberación de reservas de petróleo hasta la fecha, en coordinación con otros países, para paliar la escasez, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido el suministro de petróleo.

Según una de las fuentes, el gobierno ha realizado consultas sobre métodos específicos para intervenir en el mercado de futuros del crudo.

Anteriormente, los responsables de varias de las principales bolsas habían manifestado su oposición a cualquier posible intervención del gobierno de Estados Unidos en el mercado de futuros del petróleo, a medida que los precios de la energía subían.

Los precios del petróleo se han disparado hasta alcanzar sus niveles más altos desde principios de 2022 —cuando Rusia invadió Ucrania— debido a que el estrecho de Ormuz, una importante ruta de suministro de petróleo y Gas Natural Licuado a nivel mundial, permanece cerrado.

Japón se encuentra en una posición muy vulnerable, ya que más del 90 por ciento de su suministro de petróleo procede de Medio Oriente y el yen se encuentra débil.

El lunes por la mañana, el principal responsable de política monetaria de Japón, Atsushi Mimura, afirmó que el gobierno estaba dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a la volatilidad del mercado de divisas, y advirtió que las operaciones especulativas con futuros del petróleo podrían estar afectando a las divisas.

Mientras Japón lucha contra los precios récord de la gasolina y empieza a ver el impacto en los consumidores del aumento del costo de las importaciones de energía y la escasez, la Asociación Japonesa del Petróleo, el grupo industrial que representa a las principales refinerías del país, sugirió que se deberían liberar más reservas.

La Agencia Internacional de la Energía está consultando con los gobiernos de Asia y Europa sobre la liberación de más reservas “si fuera necesario”, según afirmó su director ejecutivo, quien añadió que ello ayudaría a calmar los mercados, pero “no es la solución”.

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cehr