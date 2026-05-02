EU cesa “hostilidad” con Irán; riesgo sigue: Trump

La Casa Blanca informó al Congreso de Estados Unidos, en una carta enviada ayer, que las hostilidades con Irán “terminaron”, pese a la presencia continua de fuerzas armadas estadounidenses en la región.

En la práctica, el mensaje del presidente Donald Trump elude el plazo legal de 60 días, que se vencían este 1 de mayo, para obtener la aprobación del Congreso a fin de continuar la guerra sin incurrir en una ilegalidad. Ese ya plazo iba a vencer sin que hubiera ninguna acción por parte de los legisladores republicanos, que dejan la decisión en manos del presidente.

La carta pone de relieve de manera contundente la afirmación audaz, pero jurídicamente cuestionable, del poder presidencial que está en el centro de la guerra de Trump, que inició sin aprobación del Congreso hace dos meses.

El Dato: El presidente Trump aseguró ayer que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato” en cuanto termine el “trabajo” en Irán y que enviará un portaaviones frente a la isla.

“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”, escribió el mandatario al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al republicano de Iowa Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senado.

Sin embargo, también dejó claro que la guerra podría estar lejos de haber terminado: “A pesar del éxito de las operaciones de EU contra el régimen iraní y de los esfuerzos continuos por asegurar una paz duradera, la amenaza que representa a Irán para EU y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”.

En virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en un plazo de 60 días —que se cumplieron ayer—, o dentro de 90 días si el presidente solicita una prórroga. Este Congreso no hizo ningún intento por hacer cumplir ese requisito: salió de la ciudad el jueves por una semana después de que el Senado rechazó por sexta vez un intento demócrata de detener la guerra.

Algunos senadores republicanos están cada vez más inquietos por el calendario de la guerra, que según Trump, duraría unas pocas semanas. Pero la carta del mandatario mostró cómo éste sigue prescindiendo de la aprobación del Congreso. Sostiene que los plazos fijados por la ley no se aplican porque la guerra en Irán, en los hechos, terminó cuando comenzó un frágil alto al fuego a principios de abril.

Los demócratas rechazaron la interpretación, al señalar que la ley no contempla un alto el fuego como salida legal. Argumentaron que el bloqueo naval estadounidense constituye una hostilidad activa.

INACEPTABLE. En tanto, el presidente Trump se dijo insatisfecho con la última propuesta de negociación de paz de Irán para acordar el fin de la guerra, y defendió el efecto del bloqueo de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz.

Irán entregó ayer a mediadores en Pakistán su más reciente propuesta para negociar con EU. La semana pasada presentó otro planteamiento, en el que ofreció pactar en varias fases, con la primera de ellas centrada en el fin de la guerra y la reapertura de Ormuz por ambas partes y dejar la cuestión del programa nuclear para más tarde.

Las conversaciones directas entre ambas partes se encuentran estancadas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras EU mantenga el cerco naval. Al confirmar que ha recibido una nueva propuesta iraní, de la cual no ofreció detalles, Trump insistió en que la Casa Blanca sopesa medidas militares si no se alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho.

“Irán quiere hacer un trato, pero no estoy satisfecho, así que veremos qué pasa. Tienen que llegar al acuerdo adecuado y en este momento, no estoy satisfecho. Han hecho avances, pero no estoy seguro de que alguna vez alcancen la meta. Están pidiendo cosas que no podemos aceptar”, aseguró ayer el mandatario ante la prensa.

“Existen opciones ¿Queremos ir y simplemente arrasarlos por completo para acabar con ellos para siempre o queremos intentar llegar a un acuerdo? Esas son las opciones. Desde un punto de vista humano, preferiría no hacerlo”, dijo, y afirmó haber recibido datos actualizados sobre las opciones militares disponibles.

En este contexto, el Pentágono anunció la retirada de cinco mil soldados de Alemania, por su falta de apoyo contra Irán, horas después de que Trump amagó con hacer lo mismo con España e Italia, con quienes dijo “no está contento”.

Pese a tregua, Israel ataca a Líbano

Por Redacción

Israel y Hezbolá mantuvieron ayer sus ataques pese a un alto al fuego vigente desde el 17 de abril. El ejército israelí llevó a cabo varios ataques aéreos en el sur de Líbano en los que murieron al menos 10 personas, mientras que el grupo político-paramilitar afirmó haber disparado cohetes y drones contra el norte de Israel, donde dos soldados resultaron heridos.

El ejército israelí instó el viernes por la tarde a los residentes de la aldea libanesa de Habboush a que evacuaran el área, y advirtió que quienes estuvieran cerca de las instalaciones de Hezbolá correrían peligro. Un ataque aéreo contra Habboush, ocurrido en el momento de la advertencia, causó la muerte de seis personas, entre ellas una mujer y un niño. Cuatro personas murieron en ataques contra otras tres aldeas del sur.

En tanto, la milicia Hezbolá dijo haber lanzado drones y cohetes contra posiciones militares israelíes, lo que confirmó Israel. Las Fuerzas de Defensa de ese país afirmaron haber destruido más de 40 infraestructuras pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá en diversas áreas del sur del Líbano durante las últimas 24 horas.