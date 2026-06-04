Washington cita a migrantes en masa

LAS CORTES de inmigración en EU dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que permitió a la Administración Trump despedir a más de 100 jueces.

Los tribunales de inmigración en Estados Unidos iniciaron “mega-audiencias” en las que más de 100 migrantes son citados al mismo tiempo para responder por sus procesos, una medida que ONG consideran dirigida a acelerar las deportaciones impulsadas por la Administración de Donald Trump.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración puso en marcha estos “mega calendarios” para enfrentar el rezago de 3.5 millones de expedientes pendientes. El esquema ya opera en cortes de Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis y Boston. Por su parte, la asesora de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Vanessa Dojaquez-Torres, advirtió a EFE que las audiencias podrían vulnerar el debido proceso, ya que muchos migrantes podrían no recibir las notificaciones y quedar expuestos a deportaciones “en ausencia”.

También alertó que algunos jueces realizan sesiones colectivas donde decenas de personas reciben instrucciones al mismo tiempo, lo que complica la comprensión de procesos ya complejos, especialmente para quienes no tienen abogados o intérpretes.

TE RECOMENDAMOS: Congreso frena facultades bélicas Donald Trump prevé un pacto con Irán durante el próximo fin de semana

En Texas, las audiencias ya comenzaron. En Laredo se programó una con más de 70 personas y en San Antonio se prevé citar a cien migrantes en un solo día.