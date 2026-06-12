Cuba rechaza sanción de EU a su petrolera estatal Cupet

A partir de la designación, quedan bloqueados todos los bienes e intereses de Cupet en EU, así como cualquier transacción realizada por personas o entidades en este país.

El gobierno de Cuba acusó ayer a Estados Unidos de recrudecer las presiones económicas y energéticas contra la isla tras la imposición de sanciones a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), responsable de actividades clave relacionadas con la producción, refinación y distribución de combustibles.

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a Cupet en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La decisión forma parte de la estrategia de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reaccionó de inmediato y acusó al secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, de reforzar el cerco económico y energético sobre la nación. A través de redes sociales, señaló que las justificaciones utilizadas por Washington están basadas en “mentiras vulgares” y responden a intereses políticos.

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En tanto, Marco Rubio, defendió la medida al argumentar que activos vinculados a Cupet fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace décadas. También acusó al gobierno cubano de utilizar la energía como una herramienta de control social y de destinar recursos a beneficiar a las élites gobernantes mientras la población enfrenta escasez de combustible.

El funcionario aseguró que Washington actuará contra la capacidad de las autoridades cubanas para obtener ingresos mediante el comercio energético y reiteró que busca promover cambios políticos y económicos en la isla.

La decisión se produce en medio de una crisis energética que afecta a Cuba desde hace años. Los cortes de electricidad y las dificultades para conseguir combustible es cada vez más frecuente, mientras el gobierno cubano denuncia que las sanciones agravan la situación.

La controversia también alcanzó a la empresa estadounidense Vanguard Energy, con sede en Florida. Medios de ese país informaron que la firma negociaba el envío de hasta 100 mil barriles de gasolina y 150 mil barriles de diésel a Cuba cada mes o cada 40 días, volúmenes que podrían haber cubierto alrededor de 11 días de demanda en la isla.

Sin embargo, el Departamento de Estado negó haber otorgado una licencia para esas operaciones y, posteriormente, el condado de Miami-Dade revocó el permiso fiscal necesario para que la compañía realizara actividades comerciales.

Las sanciones contra Cupet se suman a otras medidas adoptadas recientemente por Washington, incluidas las impuestas al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y al exmandatario Raúl Castro.

Mientras Estados Unidos sostiene que busca limitar los recursos del gobierno cubano, La Habana denuncia que estas acciones tienen como objetivo asfixiar la economía nacional y afectar directamente a la población, que enfrenta una de las peores crisis económicas y energéticas.