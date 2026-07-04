Alertan segunda emergencia para infancias tras terremotos

A una semana de los terremotos que devastaron parte de Venezuela, las niñas y los niños afectados enfrentan una nueva crisis humanitaria derivada de la falta de agua potable, servicios de saneamiento y refugios adecuados, advirtió la organización Save the Children.

La organización alertó que miles de familias permanecen en albergues improvisados o asentamientos temporales, donde las altas temperaturas en el día y las intensas lluvias nocturnas aumentan el riesgo de deshidratación, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y otros problemas de salud, en un contexto donde el sistema sanitario del país ya operaba bajo fuerte presión antes de la emergencia.

Actualmente, equipos humanitarios trabajan contrarreloj para distribuir kits de higiene y otros insumos básicos en Caracas y La Guaira, dos de las entidades más afectadas por los sismos.

Además de las condiciones materiales, la organización advirtió sobre el impacto psicológico que la tragedia ha tenido en la infancia. Las tormentas, lluvias y descargas eléctricas propias de la temporada han reactivado el miedo entre niñas y niños que aún intentan recuperarse del trauma provocado por los terremotos. Madres y padres han relatado a los equipos de Save the Children que sus hijos presentan temor constante cada vez que se registran lluvias o tormentas mientras permanecen refugiados en tiendas de campaña.

Fátima Andraca, directora de Save the Children en Venezuela, declaró: “Los terremotos ya han tenido un impacto devastador sobre la infancia. Ahora, la falta de refugios adecuados, de agua potable segura y la exposición a las inclemencias meteorológicas, incluidas las fuertes lluvias, están creando una segunda emergencia. Las familias que duermen al aire libre o en asentamientos informales están expuestas a nuevos riesgos para la salud”.

Los hospitales han sufrido daños y están sometidos a una enorme presión debido a los miles de heridos que intentan atender. Si las enfermedades u otros riesgos sanitarios se agravan, la presión sobre el sistema de salud no hará más que aumentar. Las familias necesitan urgentemente acceso a agua potable segura, refugio adecuado y atención médica móvil en caso de enfermar.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que ha aumentado el riesgo de que se produzcan en Venezuela brotes de enfermedades, incluidas algunas que pueden prevenirse con una vacuna, debido a la baja cobertura de inmunización en el país.

“La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos”, dijo el director para emergencias en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, quien planteó que podrían activarse campañas de vacunación focalizadas, principalmente contra enfermedades transmitidas por vectores.