Rescatan con vida a 2 trabajadores tras 9 días atrapados por inundaciones en Nepal

Las labores de salvamento en la central Trishuli 3A permitieron la localización de personal técnico tras quedar atrapados por la corriente.

Equipos de emergencia en Nepal rescataron con vida a dos trabajadores de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, tras permanecer atrapados nueve días a consecuencia de las inundaciones provocadas por el colapso de un glaciar el pasado 26 de agosto.

De acuerdo con los reportes oficiales vertidos por el portavoz del ejército, general Raja Ram Basnet, y el diputado Shri Ram Neupane, los rescatados son un capataz y un supervisor mecánico, quienes fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica.

En tanto, la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal informó que al menos 557 trabajadores del proyecto continúan desaparecidos, estimándose que unos 115 permanecen atrapados en el túnel principal donde persisten las labores de búsqueda.

Además, el ministro de Comunicaciones, Bikram Timilsina, manifestó que las autoridades mantienen la esperanza de localizar a más sobrevivientes en los doce proyectos hidroeléctricos de la región, que concentran a unos 900 operarios no localizados.

Finalmente, la agencia de gestión de desastres situó la cifra de fallecidos en 1,259 personas y más de 5,000 desaparecidas en el país, a las que se suman 21 muertos y 541 no localizados en la región del Tíbet reportados por el gobierno chino.

A finales de agosto de 2026, Nepal sufrió una de sus peores catástrofes ambientales recientes tras el colapso parcial del glaciar ubicado en el pico Langtang Lirung, cerca de la frontera con China.

El desprendimiento masivo de hielo y rocas provocó un alud que derivó en una inundación repentina a lo largo del río Trishuli, arrasando poblados enteros, puentes e infraestructura en cuestión de minutos.

El impacto humanitario de la riada ha sido devastador. Las cifras oficiales estiman más de un millar de fallecidos y casi cuatro mil personas desaparecidas, además de causar destrozos en más de 65 mil habitantes en distritos como Rasuwa y Nuwakot.

La masa de lodo y agua destruyó carreteras y escuelas, interrumpiendo el paso fronterizo clave entre Nepal y China.

Expertos y organismos internacionales señalan que el desastre refleja la creciente vulnerabilidad del Himalaya ante el cambio climático, proceso que acelera el deshielo de glaciares e incrementa la frecuencia de inundaciones repentinas y desprendimientos. Las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria continúan activas en la región afectada, limitadas por el difícil acceso a las zonas de alta montaña.

Captan rescate de trabajadores en Nepal

Videos que circulan en redes sociales mostraban cómo el ejército rescataba a un trabajador de un túnel. El sujeto fue cargado por varios elementos para que pudiera “volver” a la vida.

Los soldados de Nepal se ofrecieron para cargar en la espalda al hombre que fue rescatado. En otro video, se pudo ver cómo los militares utilizaban una camilla para transportar al otro trabajador rescatado.

🇳🇵 ÚLTIMA HORA: Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel en Nepal.



Varios trabajadores que participaban en un proyecto hidroeléctrico llevan 9 días atrapados en el interior del túnel. pic.twitter.com/0PUxHlp42C — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

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JVR