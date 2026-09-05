Argentina sanciona por las Malvinas

La Cancillería de Argentina abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas a las que investiga por presuntamente violar la ley al participar en actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país sudamericano.

La medida fue dispuesta por instrucción del presidente Javier Milei, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, después de que el mandatario firmara un decreto para agilizar los mecanismos de aplicación de la ley 26.659, que regula las actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La norma, aprobada por el Parlamento argentino en 2011, establece sanciones para empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país, así como para quienes participen directa o indirectamente en esos proyectos o les presten servicios.

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Argentina ya aplicó esa legislación contra la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, ambas socias en el proyecto Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. Las dos fueron inhabilitadas para operar en Argentina durante 20 años.

Las sanciones llegan un día después de que Milei resucitara el histórico reclamo de Argentina sobre las islas cercanas Falkland, conocidas en español como Malvinas, que están bajo el control de Reino Unido. En un discurso en televisión nacional el jueves, prometió impulsar medidas para bloquear planos de perforación petrolera cerca del territorio británico de ultramar de unos tres mil 500 habitantes.

Tras sus declaraciones, el ministro de Defensa, Wes Streeting, escribió en su cuenta de X que las palabras del mandatario “hablan más de política interna argentina que de las Malvinas. Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible”.