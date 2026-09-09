EU destruye cinco petroleros por ataque a buque de guerra

Estados Unidos afirmó ayer que destruyó cinco buques petroleros vinculados a Irán, en una nueva escalada militar tras dos ataques con misiles balísticos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

El Comando Central de Estados Unidos informó en su cuenta oficial de X que las fuerzas estadounidenses atacaron cinco petroleros relacionados con Irán como respuesta a las acciones de la Guardia Revolucionaria.

EL DATO: EL SECRETARIO de Estado de EU, Marco Rubio, advirtió a Irán que su país atacará petroleros persas en represalia por los intentos de ataque contra sus buques de guerra.

Los ataques se produjeron cerca de la isla de Jarg, en el estrecho de Ormuz, y también en las inmediaciones del puerto de Jask, más al sur, en aguas del golfo de Omán. Los reportes situaron las operaciones en esa zona y aumentó el riesgo de una respuesta de Teherán contra embarcaciones de países aliados de Washington.

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Según la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, uno de los petroleros recibió el impacto de un misil estadounidense a unos seis kilómetros del centro petrolero de la isla de Jarg. La agencia indicó que el ataque no provocó heridos.

La radiotelevisión estatal IRIB informó de otro ataque contra una embarcación cerca de Jask, también sin víctimas. Medios estadounidenses señalaron que las operaciones forman parte de la respuesta de Washington a los intentos de agresión contra un buque de la Armada.

LA RESPUESTA. Más tarde, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado en la madrugada de este miércoles, tiempo local, dos buques de guerra estadounidenses, y ocho petroleros en el estrecho de Ormuz y bases de Washington en Jordania como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes. Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.

HEMOS acorralado a uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del ejército terrorista estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz. Está equipado con las últimas tecnologías ARMADA DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA



Por su parte, el Ejército jordano aseguró haber destruido 18 de los misiles iraníes que se dirigieron contra su territorio, mientras que dos más cayeron en “zonas despobladas”.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria amenazó con ampliar la respuesta hacia petroleros ubicados en puertos de Kuwait y Baréin. El mensaje fue difundido por Tasnim y otros medios estatales iraníes.

“Ante los actos atroces del Ejército estadounidense, que ataca varios petroleros de la República Islámica de Irán, advertimos a todas las tripulaciones de petroleros en los muelles de Kuwait y Baréin, donde operan estos terroristas y que son cómplices de sus fechorías, que abandonen inmediatamente sus buques, ya sea que estén anclados o en el muelle, porque serán blanco de ataques”, señaló el CGRI en un comunicado.

La amenaza se produjo después de que Estados Unidos reanudara los ataques contra objetivos vinculados con Irán tras una pausa de dos días.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por medios de ese país, las acciones estuvieron dirigidas contra petroleros relacionados con la Guardia Revolucionaria y buscaron responder a intentos iraníes de atacar un buque de guerra estadounidense.

En tanto, Fox News reportó, con base en declaraciones de altos funcionarios, que los objetivos estaban cerca de las islas de Jarg y Jask. El medio informativo situó las operaciones dentro de una campaña económica para aumentar la presión sobre Teherán.

EL TIP: EL PENTÁGONO informó de 30 soldados más heridos en la guerra, lo que sube el total a 820 heridos y 18 muertos.

CAPTURA DE SUBMARINO. A su vez, la Guardia Revolucionaria anunció la captura de un submarino estadounidense sin tripulación en la entrada del estrecho de Ormuz. Un video muestra el uso de vehículos submarinos autónomos y añade tensión en una zona clave para el tránsito marítimo.

Los medios estatales iraníes identificaron la embarcación como un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo fabricado por la empresa estadounidense Anduril, de California. Según la compañía, el sumergible mide 5.8 metros y puede realizar misiones de detección de minas, cartografía del fondo marino, recopilación de inteligencia e inspección de infraestructura submarina, incluidos cables y oleoductos.

“Hemos acorralado a uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del ejército terrorista estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz. Este sumergible está equipado con las últimas tecnologías”, declaró la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por medios estatales.

Mientras que el Pentágono dio otra versión. Un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense afirmó que el vehículo había fallado más de un día antes y rechazó la descripción iraní sobre sus capacidades y estado operativo.

“El dron realizaba un estudio de las aguas regionales en apoyo de las operaciones en curso. El dron defectuoso era un modelo antiguo que no recogía datos confidenciales ni llevaba ningún equipo de sonar o radar clasificado”, declaró el portavoz.

Estados Unidos ha aumentado su inversión en sistemas navales sin tripulación, tanto submarinos como de superficie, para vigilar amplias zonas marítimas, reunir información y seguir barcos y submarinos sin exponer a marineros.

De acuerdo con el sitio web de Anduril, el submarino Dive-LD puede permanecer hasta 10 días sin volver a la base y está diseñado para descender a profundidades de hasta seis mil metros. DefenseScoop reportó en 2024 un costo aproximado de 2.5 millones de dólares por unidad.

AMPLÍAN FRENTE. La tensión también se extendió al sur de la península arábiga. Los hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, atacaron el martes cuatro ciudades del sur de Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos.

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Las autoridades saudíes informaron que los ataques dejaron más de 70 heridos y provocaron incendios en instalaciones petroleras. Entre los 73 lesionados había mujeres y niños, según los reportes oficiales. Los hutíes anunciaron una operación amplia dentro de territorio saudí, con el uso de drones y misiles.