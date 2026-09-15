EU exige el pago por la defensa de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que los países que no han ayudado a Washington tendrán que “devolver” dinero a su país cuando termine lo que calificó como el “timo” de Ormuz, mientras persiste la incertidumbre sobre el tránsito de petróleo y mercancías por esa ruta estratégica.

“El petróleo fluye por el estrecho de Ormuz. Los países de todo el mundo que no nos han ayudado deberían devolver el dinero a Estados Unidos cuando termine este timo de conflagración. Y lo harán”, escribió en redes sociales.

El magnate reprochó que Estados Unidos hace “mucho más por otros que por nosotros mismos”.

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El Dato: LA TORRE AZADI de Teherán será iluminada con los colores de la bandera de México este martes por la Independencia. Un gesto simbólico de “respeto y amistad entre ambos pueblos”.

También sostuvo que el encarecimiento de los combustibles será temporal y aseguró que el crudo “se desplomará como una piedra” cuando termine el conflicto militar con Irán, algo que, dijo, “no falta mucho”, sostuvo.

Ormuz se convirtió en un punto central de la guerra después de que Teherán restringiera el paso del petróleo procedente del Golfo Pérsico en represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos.

Asimismo, la incertidumbre aumentó después de que Irán y Omán aplazaran sin nueva fecha una reunión prevista para el lunes en Salalah para abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación sobre el estrecho de Ormuz.

13 civiles saudíes fueron alcanzados por los hutíes

Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak estaban invitados. Baréin se retiró al recordar los ataques iraníes contra su territorio. Teherán aseguró que el aplazamiento ocurrió a petición de Riad.

En tanto, los hutíes de Yemen aseguraron haber atacado con decenas de misiles y drones la base aérea Rey Jalid, en Khamis Mushait, sur de Arabia Saudí.

El portavoz militar del movimiento, Yahya Sarea, afirmó que fueron alcanzados hangares de aeronaves, radares, pistas de aterrizaje y depósitos de municiones. Los insurgentes amenazaron con ampliar sus operaciones si continúan los ataques saudíes.

Según Yahya Sarea, la ofensiva respondió a más de 300 bombardeos efectuados durante los últimos cinco días contra distintas gobernaciones yemeníes por parte de Arabia Saudí.

En medio de la escalada, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, recibió en Yeda al jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper. La agencia oficial SPA indicó que revisaron las relaciones bilaterales y “los últimos acontecimientos en la región”.

Asimismo, las restricciones en Ormuz afectaron una de sus principales rutas petroleras de Arabia Saudí, mientras ataques iraníes y de grupos aliados atacaron infraestructura energética desde finales de febrero. Riad comenzó a recurrir a puertos del mar Rojo como alternativa, pero los hutíes mantienen desde mediados de julio un bloqueo marítimo contra el reino.

Los insurgentes anunciaron además la toma de las islas Gran Hanish y Hanish Menor, en el sur del mar Rojo, mientras las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí intentan recuperar las posiciones.

El avance se suma a la captura del puerto de Moca y de otra isla estratégica la semana pasada, cerca de Bab el-Mandeb, una ruta crucial ante las restricciones en Ormuz. Las nuevas posiciones aumentan la presión sobre los envíos saudíes y el suministro mundial de petróleo en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos.