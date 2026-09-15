NY pelea regla migratoria de presidente

La fiscal Letitia James, en el anuncio de la demanda presentada por NY, ayer.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció ayer una demanda para frenar la nueva regla migratoria del gobierno de Donald Trump, que permitirá negar permisos de residencia permanente a inmigrantes que reciban o puedan necesitar ayudas públicas.

La acción, presentada ante un tribunal federal de Nueva York, reúne también a Chicago, San Francisco, Seattle y los condados de Santa Clara y King, entre otros. Por separado, Nueva York y otros 21 estados, además del Distrito de Columbia, presentaron otra demanda encabezada por la fiscal general Letitia James.

“No queremos obtener una medida cautelar temporal, queremos detener por completo la implementación de esta norma”, afirmó Zohran Mamdani. La medida se prevé que entre en vigor el viernes.

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La reforma dará mayor libertad a funcionarios migratorios para considerar beneficios como Medicaid, cupones de alimentos SNAP y apoyos de vivienda al decidir sobre solicitudes. La regla afecta a personas con estatus legal en EU.

El alcalde neoyorquino advirtió que algunas familias ya renuncian a servicios esenciales por temor a las consecuencias migratorias del magnate y estimó que hasta cuatro millones de personas abandonarían su seguro médico, entre ellas 1.8 millones de niños.

En tanto, los estados sostienen que la medida podría provocar pérdidas de miles de millones de dólares en los fondos federales.