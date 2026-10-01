Someten a piloto que apuñaló a otro en vuelo a Israel; ven terrorismo

Un avión de Flydubai con pasajeros israelíes, se aproxima al Aeropuerto Ben Gurion, ayer.

Pasajeros y miembros de la tripulación de un vuelo de Flydubai sometieron ayer a un copiloto que apuñaló al capitán y aparentemente intentó estrellar la aeronave que transportaba a 174 personas desde Dubái hacia Tel Aviv. El avión perdió miles de metros de altura antes de que otras personas tomaran el control y consiguieran aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

El incidente ocurrió en el vuelo FZ1073. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, explicó que un pasajero y un integrante de la tripulación lograron entrar a la cabina cuando la aeronave comenzó a descender. Después, otros miembros de la tripulación asumieron los controles.

“Salvaron muchas vidas y evitaron un gran desastre”, afirmó el premier sobre quienes intervinieron. El mandatario israelí informó que el presunto agresor quedó detenido en Arabia Saudita, donde las autoridades lo interrogarán.

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El capitán y el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, de acuerdo con el aeropuerto de Tabuk. La Embajada de India en Riad confirmó que el comandante Smit Machchhar, de nacionalidad india, se encontraba estable. Las condiciones del copiloto y las circunstancias exactas del enfrentamiento siguen bajo investigación.

El Dato: Aunque Arabia Saudita carece de relaciones diplomáticas formales con Israel, en 2022 terminó con la prohibición que impedía a vuelos israelíes utilizar su espacio aéreo.

Flydubai confirmó que ocurrió “un altercado en la cabina de vuelo” y señaló que personal que viajaba a bordo aseguró la aeronave, la desvió y consiguió aterrizarla. La empresa sostuvo que todavía se desconocen las causas y pidió evitar especulaciones.

Un funcionario israelí identificó al copiloto como ciudadano de Omán, país que no emitió comentarios. Los primeros reportes sobre las nacionalidades de los involucrados fueron contradictorios.

Desata pánico. Aproximadamente dos horas y media después del despegue, el avión descendió de unos 10 mil metros a cinco mil 100 metros en cerca de un minuto, según FlightRadar24. Otros reportes señalaron que durante el momento más crítico perdió casi 14 mil pies en menos de 30 segundos.

La aeronave realizó después un movimiento irregular cerca de la frontera con Jordania y se dirigió a Tabuk. Durante la emergencia transmitió una alerta que despertó temores de un posible secuestro, por lo que Israel movilizó aviones de combate.

Videos difundidos en redes sociales y revisados por The Associated Press mostraron a dos hombres heridos y con sangre en el piso. Algunas personas les prestaron atención médica mientras otras vigilaron la entrada de la cabina.

El Tip: La ruta entre Dubái y Tel Aviv es frecuente después de que Emiratos Árabes Unidos e Israel normalizaron sus relaciones mediante los Acuerdos de Abraham de 2020.

Según la oficina de Benjamin Netanyahu, el capitán herido logró activar el mecanismo para abrir la puerta de la cabina antes de quedar tendido en el suelo. Los pasajeros que entraron encontraron al copiloto golpeando el panel de control y consiguieron reducirlo.

Asaf Rajuan, uno de quienes ayudaron a someter al atacante, llegó posteriormente a Israel con la frente todavía ensangrentada. “Es algo que uno hace sin pensarlo, simplemente corre para salvar la vida de su hija, la vida de su familia”, declaró.

Entre quienes participaron en la intervención había miembros de las fuerzas de seguridad israelíes y agentes de seguridad que viajaban a bordo, según una persona familiarizada con la investigación saudita y de otros países de la región. Dos pilotos de Flydubai que se encontraban entre los pasajeros ayudaron a recuperar el control y llevaron el aparato hasta Tabuk. El aeropuerto informó que recibió una llamada de auxilio a las 8:44 de la mañana, hora local, y que el aterrizaje ocurrió a las 9:45.

El expiloto de United Airlines y especialista en seguridad aérea Steve Arroyo señaló que parte del timón se desprendió durante el descenso. “Estoy simplemente asombrado de que el avión no se desarmara”, sostuvo.

3 Años se cumplirán del ataque de Hamas a Israel

Tras el aterrizaje, los viajeros recibieron atención de las autoridades locales. Un hombre de 51 años fue trasladado posteriormente a un hospital israelí por lesiones en la parte superior del cuerpo y fue reportado en condición leve.

Más de 10 horas después, los pasajeros llegaron al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en una aeronave de reemplazo de Flydubai. Algunos describieron lo ocurrido como un milagro.

Arabia Saudita rechazó una solicitud para que aviones militares israelíes recogieran a los viajeros, según dos fuentes de seguridad. La Fuerza Aérea preparó aeronaves Super Hércules para la operación, pero finalmente el traslado se realizó mediante la compañía comercial. Riad y Tel Aviv no mantienen relaciones diplomáticas formales.

Endurecen controles. El evento llevó a las autoridades israelíes a anunciar mayores controles sobre los pilotos de aeronaves con destino al país. El portavoz de Benjamin Netanyahu, Doron Spielman, indicó que buscarán conocer previamente la identidad de cada uno y aplicar algún tipo de revisión de seguridad.

El caso ocurrió una semana antes de la conmemoración del ataque encabezado por Hamas del 7 de octubre de 2023 y a pocas semanas de las elecciones israelíes. El primer ministro advirtió en los últimos días sobre amenazas de seguridad crecientes, aunque sin precisar su naturaleza.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, reaccionó al episodio al afirmar que “el terrorismo es un demonio con el que no se debe llegar a ningún acuerdo”.

Flydubai suspendió temporalmente sus servicios desde y hacia Israel después de lo ocurrido. La empresa explicó que la medida permitirá continuar con las investigaciones y señaló que revisará la suspensión cuando disponga de nueva información.