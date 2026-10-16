¿Por qué renunció Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca a una semana de ser nombrada?

El nombre de Katie Zacharia sigue dando de qué hablar tras darse a conocer que había dejado su cargo como secretaria de prensa de Donald Trump después de apenas una semana en el cargo y tras una desastrosa conferencia de prensa.

El mandatario admitió que le dicho a la presentadora que “reconsiderara” su permanencia en el puesto por lo que “ha sufrido” ante la prensa por la polémica que rodeó el anuncio de su contratación, así como su nerviosismo al estar frente al micrófono.

¿Por qué renunció Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca?

Katie Zacharia dejó su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca debido a una serie de polémicas sobre su formación profesional y un desempeño criticado por los medios en su única conferencia de prensa.

Aunque el presidente Donald Trump la presentó como abogada al nombrarla el 9 de octubre de 2026, Zacharia reconoció que, si bien obtuvo un título en Derecho por la Universidad Pepperdine en 2011, nunca aprobó el examen de acceso que le permitiría ejercer formalmente la abogacía.

El martes 13 de octubre ofreció su única rueda de prensa, la cual duró apenas 14 minutos, se mostró insegura, leyó la mayoría de sus notas y respondió solo tres preguntas.

Trump's new White House Press Secretary Katie Zacharia is completely lost for words and fumbling on her first day as she reads off a script pic.twitter.com/58fMuVbvDg — Headquarters (@HQNewsNow) October 13, 2026

Tras las críticas y el escrutinio público, el propio Donald Trump puso en duda su continuidad al señalar que “quizás esto no sea para ella”, lo que derivó en su salida del puesto a los cinco días de haber asumido el cargo en sustitución de Karoline Leavitt.

Antes de su paso por la Casa Blanca, Katie Zacharia era una comentarista política estadounidense. Nació en 1984, está casada con Tyler Zacharia y tiene cuatro hijos.

Cursó estudios en la Universidad Pepperdine, donde se graduó en la facultad de artes liberales en 2007 y en la facultad de derecho en 2011. Zacharia realizó prácticas en el Comité Nacional Republicano en 2006 y en la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush.

¿Quieres saber más?

Trump despide a Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca, según NYT

¿Quién es Katie Zacharia, nueva secretaria de Prensa de Donald Trump? Controversias y perfil

‎Donald Trump imita video de William Chapman en jaula de tigre con IA

¿Quiénes son Susan Dell y Michael Dell invitados por Trump a la Casa Blanca?