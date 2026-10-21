¿Quién era y de qué murió Kyle Kennedy, la nieta de Robert F. Kennedy?

Kyle Francis Kennedy, nieta del senador y candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy y de Ethel Kennedy, murió a los 42 años en su casa de Westwood, Massachusetts, el pasado 21 de septiembre de 2026, de acuerdo con su obituario y registros de autoridades locales. La causa de su muerte todavía no ha sido informada públicamente.

La noticia sobre su fallecimiento trascendió hasta octubre, cuando medios estadounidenses reportaron la muerte de quien pertenecía a una de las familias políticas más conocidas de Estados Unidos.

La oficina del secretario municipal de Westwood confirmó la fecha del fallecimiento, mientras que información obtenida posteriormente señaló que la causa y la manera de muerte permanecen pendientes de investigación.

BREAKING: 42-year-old Kyle Kennedy, granddaughter and niece of HHS Secretary RFK Jr., has passed away.



She suffered a severe spinal cord injury that left her permanently paralyzed in 2020.



She was a mother of 3.



Pray for her family and Secretary Kennedy. 🙏 pic.twitter.com/O0kXrKBd1l — Anna Lulis (@annamlulis) October 20, 2026

¿Quién era Kyle Kennedy?

Kyle Francis Kennedy nació el 6 de julio de 1984 en Washington D.C. y pasó buena parte de su infancia en Cohasset, Massachusetts. Era hija de Michael LeMoyne Kennedy, uno de los hijos de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, y de Victoria Denise Gifford Kennedy.

Estudió Historia en Georgetown University y posteriormente obtuvo una maestría en Educación Temprana en Pace University y otra en Política y Gestión Educativa en la Harvard Graduate School of Education.

Su trayectoria profesional estuvo relacionada principalmente con la educación y la defensa de una enseñanza más equitativa.

Después de terminar sus estudios, Kennedy se incorporó a Teach for America, programa mediante el cual trabajó durante dos años como profesora en escuelas públicas de Nueva York.

Más adelante colaboró con empresas de tecnología enfocadas en mejorar planes de estudio y se convirtió en defensora de la educación para niños en situación de vulnerabilidad.

Además de su carrera como educadora, Kyle era aficionada al deporte y a las carreras de larga distancia. En 2019 corrió el Maratón de Boston, donde incluso consiguió un tiempo 20 minutos menor al que había registrado su padre años antes.

🚨RFK Sr GRANDDAUGHTER HAS DIED AT THE AGE OF 42



Kyle Kennedy passed away after complications from a severe spinal cord injury.

Kennedy suffered a severe spinal cord injury in 2020 that left her paralyzed.

She worked in early childhood education and advocated for educational… pic.twitter.com/1Bpc6E5bTU — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) October 20, 2026

¿Qué le pasó a Kyle Kennedy?

En 2020, un año después de participar en el Maratón de Boston, Kyle Kennedy sufrió una grave lesión de la médula espinal que le provocó parálisis de largo plazo, discapacidad y otros problemas médicos. La familia no dio a conocer públicamente cómo ocurrió aquella lesión.

Después de la lesión, Kennedy comenzó a involucrarse de manera más activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Incluso testificó ante la Legislatura de Massachusetts durante una audiencia relacionada con la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad dentro de los servicios de salud.

Su familia la recordó también por su labor como madre. Kyle tuvo tres hijos, Conor, Josie y Declan; Josie, gemela de Conor, murió pocos días después de nacer. Al momento de su fallecimiento, Kyle era madre de sus dos hijos sobrevivientes, Conor y Declan.

¿De qué murió Kyle Kennedy?

Hasta ahora no existe una causa de muerte confirmada públicamente. Su obituario señala que Kyle murió “pacíficamente” el 21 de septiembre en su domicilio de Westwood, pero no especifica las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, el secretario municipal de Westwood confirmó que la causa estaba pendiente.

Por ello, no se puede afirmar que Kyle Kennedy haya muerto como consecuencia de la lesión medular que sufrió en 2020. Aunque aquella lesión le provocó parálisis permanente y otros problemas médicos, las autoridades y su familia no han establecido públicamente una relación entre esas condiciones y su muerte.

Kyle era una de las 34 nietas y nietos de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy. Su padre, Michael Kennedy, murió en 1997, a los 39 años, tras sufrir un accidente mientras esquiaba en Colorado. Robert F. Kennedy, su abuelo, fue asesinado en Los Ángeles en 1968, mientras hacía campaña por la candidatura presidencial demócrata.

Los servicios funerarios de Kyle Kennedy fueron realizados de manera privada, según la información publicada por su familia.

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MSL