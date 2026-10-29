ONU respalda a Cuba contra embargo

La resolución, que Cuba presenta desde 1992 en la ONU, no es vinculante y reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por EU.

La Asamblea General de la ONU aprobó ayer una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. El apoyo disminuyó respecto a 2025, cuando obtuvo 165 votos favorables.

Estados Unidos e Israel rechazaron la iniciativa, junto con Colombia, Ecuador y Costa Rica. Chile, Honduras y Perú se abstuvieron. Argentina y Paraguay también votaron en contra, mientras que Venezuela no participó.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la aprobación como un “triunfo de la verdad” y afirmó que el mundo volvió a pronunciarse mayoritariamente contra el bloqueo, pese a las presiones de Washington.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró ante Naciones Unidas que el embargo provoca daños económicos superiores a 22.9 millones de dólares diarios. “El bloqueo mata y castiga silenciosamente a nuestra población como nunca antes”, declaró.

La votación ocurrió en medio de nuevas tensiones entre ambos países, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara dos órdenes ejecutivas para sancionar a quienes vendan petróleo o mantengan relaciones comerciales con la isla.