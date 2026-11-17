El papa se seca un ojo tras ser golpeado por un rosario en el papamóvil en Lima, ayer.

El Papa León XIV concluyó ayer su primera gira por América Latina con una misa multitudinaria en Perú, país donde vivió más de 20 años como misionero y obispo. Ante aproximadamente 1.5 millones de personas reunidas en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, expresó su gratitud por el recibimiento y aseguró que llevará consigo el cariño de los peruanos a Roma.

“¡Gracias, Perú!”, expresó durante su homilía, en la que reconoció que su estancia en el país le permitió aprender a servir como sucesor de Pedro. “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”, afirmó.

El pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, recordó las sonrisas de los niños, la alegría de los jóvenes, la calidez de las familias y el cariño de los adultos mayores. También agradeció a las autoridades, organizadores y voluntarios que hicieron posible su visita.

“¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”, dijo ante los aplausos de los asistentes. Antes de despedirse, añadió: “¡Que Dios te bendiga, mi Perú! ¡Que María te cubra con su manto!”.

El Dato: ROBERT PREVOST llegó a Perú como misionero en 1982 y vivió en el país durante distintos periodos hasta 2023, cuando el papa Francisco lo llamó al Vaticano.

El itinerario. El recorrido incluyó Uruguay, Argentina y Perú, con un total de 50 actividades en 12 días. La gira comenzó menos de un mes después de que el Papa fuera operado por un cáncer de pulmón en Roma.

Durante su estancia en Argentina, León XIV pidió al presidente Javier Milei no perjudicar a los sectores más pobres con su programa de austeridad, criticado por la Iglesia debido a los recortes en servicios sociales.

Mientras que en Perú, llamó a la presidenta Keiko Fujimori a recuperar la confianza de la población tras su ajustada victoria electoral de este año. También denunció la explotación de la Amazonía y pidió combatir la deforestación y la contaminación.

El Papa regresó además a Chiclayo, donde fue obispo de 2015 a 2023. Sus habitantes expresaron nostalgia ante la posibilidad de que no vuelva debido a sus responsabilidades al frente de la Iglesia.

“Ya sabemos que el Papa nos lleva en su corazón. No lo dudamos”, comentó la señora Rita Vigil, de 60 años.

13 Millones de personas vieron al Papa

Las víctimas. En Argentina y Perú, León XIV se reunió con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero. El Vaticano informó que en el encuentro peruano abordaron la necesidad de mejorar la atención y escuchar a las víctimas.

Sin embargo, algunos afectados criticaron que las reuniones fueran reducidas: seis personas en Perú y cinco en Argentina. Frente a la embajada del Vaticano en Lima, donde se hospedó el pontífice, un grupo organizó una protesta.

Durante el último recorrido en papamóvil, en la Base Aérea Las Palmas, un objeto lanzado por los asistentes golpeó al pontífice en el rostro. Se presume que era un denario. León XIV se llevó la mano al ojo, aunque el incidente no interrumpió el recorrido ni la misa.