Actuación con obras de arte que representan a los presidentes de EU, Rusia y China en Crimea, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió ayer la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a China, donde el jueves sostendrá un encuentro sin precedentes con sus homólogos Xi Jinping y Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El magnate aseguró que podría encontrarse de nuevo con Kim Jong-un en la ciudad china de Shenzhen, donde tiene prevista una reunión bilateral con Xi Jinping y una conversación trilateral con los presidentes de China y Rusia.

“Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong-un. Así que será bueno”, declaró antes de iniciar su gira por Asia.

El mandatario estadounidense precisó que la asistencia del dirigente norcoreano dependerá del presidente chino. “Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi”, agregó.

El Dato: El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su preocupación ante la insistencia de Trump de reunirse con Putin y Xi, y aprovechar para redefinir las influencias globales.

El republicano comenzó su recorrido con la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila, Filipinas, y después viajará a China para participar en las actividades de la APEC, los días 18 y 19 de noviembre.

Diálogo estancado. Un encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un sería el primero desde junio de 2019, cuando ambos se reunieron brevemente en la frontera entre las dos Coreas, sin conseguir reactivar las negociaciones sobre la desnuclearización norcoreana.

El diálogo se detuvo después de que el magnate considerara insuficiente la propuesta de desarme presentada por Pionyang durante la cumbre de Hanói, en febrero de ese año.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en 2025, el republicano expresó su interés por reencontrarse con Kim Jong-un, con quien asegura mantener una buena relación personal. Sin embargo, Corea del Norte no ha mostrado disposición abierta al acercamiento y exige a Washington modificar su postura hacia el país, con el que técnicamente continúa en guerra.

Por su parte, China destacó el carácter pionero de la reunión entre los tres mandatarios, cuya confirmación coincidió con la llegada a Shenzhen de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Tip: SE ESPERA que EU, Japón, Australia e India se reúnan hoy al margen de la reunión en Manila, lo que marca la primera cumbre de las naciones del “Quad” en dos años.

Sobre la mesa. En tanto, la portavoz de Exteriores china, Mao Ning, informó que los tres presidentes intercambiarán opiniones sobre la paz mundial y la estabilidad estratégica, aunque no precisó si abordarán la reducción de sus arsenales nucleares.

La Casa Blanca adelantó que Donald Trump planteará el asunto, pero un funcionario estadounidense señaló que Washington no espera alcanzar un acuerdo en esta primera conversación.

Mao Ning defendió que China, Estados Unidos y Rusia, integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fortalezcan la comunicación para gestionar sus diferencias. Xi Jinping y Donald Trump también tienen previsto conversar sobre sus relaciones comerciales, después de extender la tregua arancelaria hasta enero de 2027.

Desde Moscú, el Kremlin destacó la trascendencia de la cita. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, afirmó que tendrá lugar en la residencia oficial del mandatario chino y que podría influir en los asuntos internacionales.

“La importancia y el simbolismo de esta reunión son incalculables. Es la primera reunión de este tipo”, declaró. Yuri Ushakov explicó que la conversación se desarrollará bajo el espíritu de entendimiento y alianza que, según Moscú, caracterizó la relación de los tres países durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cooperaron para crear la Organización de las Naciones Unidas.

El funcionario aseguró que los gobiernos están preparados para un diálogo constructivo que tenga un impacto significativo en la situación internacional.

7 Años han transcurrido desde la última reunión entre Trump y Kim

Las inversiones. A su vez, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, llegaron a Shenzhen para reunirse por separado con el mandatario chino. La cumbre empresarial de la APEC se realiza este martes y miércoles. Xi Jinping encabezará la reunión de líderes de las 21 economías del foro.

China recibe por tercera ocasión esta cumbre, después de Shanghái, en 2001, y Pekín, en 2014. El gobierno busca concluirla con la Declaración de Shenzhen y avances en comercio, economía digital e IA.

El enojo. En tanto, la visita de Donald Trump a Filipinas provocó movilizaciones en Manila. La Policía reportó ayer la detención de 211 personas durante las protestas del domingo, realizadas en distintos puntos del área metropolitana.

Entre los arrestados, se informó que había 20 menores de edad, liberados posteriormente. Las autoridades afirmaron que los incidentes no modificaron su evaluación general de la primera jornada de la cumbre de la ASEAN.

Sin embargo, medios locales elevaron a 300 el número de personas bajo custodia policial, con base en información de los grupos convocantes.

La organización Bagong Alyansang Makabayan denunció una “detención masiva de activistas” y rechazó la versión oficial de que las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica. Las protestas rechazaron la llegada del magnate, quien visita Filipinas por primera vez en nueve años, y el acuerdo Pax Silica, impulsado por Washington para crear un centro tecnológico en el norte del archipiélago.