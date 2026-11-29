Al cierre de las casillas, la participación en las elecciones generales de España alcanzó más del 65 por ciento, frente al 53.1 por ciento registrado en los comicios de 2023, según datos preliminares del Ministerio del Interior.

El avance confirmó una elevada movilización del electorado en una jornada en la que el socialista Pedro Sánchez se juega su continuidad en el poder frente a una derecha que parte como favorita en los sondeos y una extrema derecha que podría llegar al Gobierno por primera vez en medio siglo.

La elevada afluencia a las urnas refleja el interés que despiertan unos comicios marcados por la polarización política y seguidos de cerca en Europa.

Las urnas en España cerraron a las 20:00 (13:00 horas tiempo del centro de México), poniendo fin a una intensa jornada de votación marcada por la alta participación en el país.

Se prevé que los resultados se den a conocer en las próximas horas.

En todas las Comunidades Autónomas se produjo un incremento de participación, sobre todo en el País Vasco, Navarra, Madrid y Aragón, lo que demostró el interés de los españoles para manifestarse en las urnas.

Previo al cierre de las casillas en España, el socialista Pedro Sánchez llamó a los españoles a votar “en masa” este domingo para desafiar los pronósticos que dan la victoria a la derecha y dejan a la extrema derecha a las puertas del gobierno por primera vez desde el regreso de la democracia.

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el Presidente estadounidense, Donald Trump.

“Es muy importante no sólo para España, sino también para Europa”, aseveró el Presidente del Gobierno español en unas declaraciones en inglés tras votar en Madrid, al pedir “votar en masa” en estas legislativas para enviar “un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación” del nuevo Ejecutivo.

“Cuanto mayor sea esa movilización (...) mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años”, remarcó con optimismo Pedro Sánchez, quien reivindicó los avances sociales frente a la “involución” que implicaría a su juicio un gobierno de la oposición.

En las mesas electorales estaban llamados a votar 38.6 millones de españoles.

🗳️🇪🇸 España cerró las casillas con una participación superior al 65%, por encima del 53.1% registrado en las elecciones de 2023. La jornada estuvo marcada por una alta movilización ciudadana y la expectativa sobre el futuro político del país, con Pedro Sánchez en busca de… pic.twitter.com/WpS0i1SCMh — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 29, 2026

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