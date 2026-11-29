El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, perfila una victoria en las elecciones generales de España y podría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso junto con Vox, de acuerdo con sondeos de medios del país ibérico, difundidos tras el cierre de los colegios electorales en la Península.

Las encuestas estiman que el PP obtendría entre 131 y 136 escaños, incluidos dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), con el 32.6 por ciento de los votos.

Vox, liderado por Santiago Abascal, conseguiría entre 44 y 48 diputados, con el 16.2 por ciento de los sufragios.

En el escenario más bajo, ambas formaciones sumarían 175 escaños, uno por debajo de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

Sin embargo, algunos diputados están en disputa entre PP y Vox, por lo que la suma podría superar ese umbral. En el escenario central de la proyección, ambos partidos rebasarían holgadamente la mayoría.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del Presidente Pedro Sánchez, quedaría en segundo lugar, con el 28.8 por ciento de los votos y una estimación de entre 119 y 124 escaños.

Por su parte, el Frente Amplio obtendría entre 10 y 11 diputados, con el 5.7 por ciento de los sufragios.

Los colegios electorales cerraron este domingo a las 20:00 locales en gran parte de España.

La participación fue histórica: al cierre de las casillas, ya que había votado 68.1 por ciento de los electores, 15 puntos más que en las elecciones de 2023.

Los principales líderes políticos, con excepción de Sánchez, acudieron ya a las sedes de sus respectivos partidos para seguir el escrutinio. Las cifras difundidas por TVE corresponden a una encuesta y no al recuento oficial de votos.

El Congreso de los Diputados está integrado por 350 representantes y la mayoría absoluta se alcanza con 176 escaños.

🗳️🇪🇸 España cerró las casillas con una participación superior al 65%, por encima del 53.1% registrado en las elecciones de 2023. La jornada estuvo marcada por una alta movilización ciudadana y la expectativa sobre el futuro político del país, con Pedro Sánchez en busca de… pic.twitter.com/WpS0i1SCMh — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 29, 2026

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