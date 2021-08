Un grupo de personas aterrorizadas que intentaban ingresar al aeropuerto internacional de Kabul ocasionó la muerte de siete civiles afganos entre la multitud, dijo el domingo el ejército británico, mostrando el peligro que aún representa para quienes intentan huir de la toma del país por los talibanes.

Las muertes se producen cuando un grupo de combatientes que se oponen al gobierno de los talibanes luchan contra los insurgentes en las montañas y valles al norte de Kabul, capturando varios distritos rurales. Si bien los detalles de la lucha siguen sin estar claros, marca la primera resistencia organizada que se levanta contra los talibanes desde que atacaron el país en menos de una semana para apoderarse de la mayor parte del país y su capital. Los talibanes desplegaron combatientes el domingo para lanzar una posible ofensiva allí.

El aeropuerto de Kabul, ahora una de las pocas salidas del país para los millones en la ciudad, ha visto días de caos desde que los talibanes entraron en la capital el 15 de agosto. Miles de personas se apresuraron al aeropuerto el lunes pasado en un caos que vio a Estados Unidos intentar despejar la pista con helicópteros de ataque a baja altura. Varios afganos se precipitaron a la muerte mientras colgaban del costado de un avión de carga militar estadounidense , algunos de los siete muertos ese día.

En escenas caóticas el sábado, tropas británicas y occidentales con equipo de combate completo intentaron controlar multitudes lo suficientemente grandes. Se llevaron a algunos que estaban sudorosos y pálidos, con temperaturas que alcanzaron los 34 grados Celsius. Los soldados rociaron agua con una manguera sobre los reunidos o les dieron agua embotellada para que se vieran sobre sus cabezas.

El ejército británico reconoció el domingo las siete muertes de civiles. Ha habido otras estampidas y heridos entre la multitud, especialmente cuando los combatientes talibanes disparan al aire para ahuyentar a los desesperados por tomar cualquier vuelo fuera del país.

No estaba claro de inmediato si los muertos habían sido aplastados físicamente, asfixiados o sufrieron un ataque cardíaco fatal entre la multitud. Los soldados cubrieron varios cadáveres con ropas blancas para ocultarlos de la vista. Otras tropas se pararon sobre barreras de hormigón o contenedores de transporte, tratando de calmar a la multitud. De vez en cuando sonaban disparos.

El caos en el aeropuerto de Kabul se produce cuando una nueva amenaza percibida por parte del grupo Estado Islámico afiliado en Afganistán ha visto a aviones militares estadounidenses realizar aterrizajes rápidos de combate en picado en el aeropuerto. Otros aviones han disparado bengalas al despegar, en un esfuerzo por confundir posibles misiles de búsqueda de calor dirigidos a los aviones.

Amir Khan Motaqi, jefe del consejo de orientación de los talibanes, criticó a Estados Unidos por la situación en el aeropuerto en un clip de audio publicado en línea el domingo. Describió las acciones de Estados Unidos como "tiranía", incluso cuando los combatientes talibanes han golpeado y disparado a quienes intentaban acceder al aeropuerto durante la última semana.

Todo Afganistán es seguro, pero el aeropuerto administrado por los estadounidenses tiene anarquía. Estados Unidos no debería difamarse a sí mismo, no debería avergonzar al mundo y no debería dar esta mentalidad a nuestro pueblo de que (los talibanes) son una especie de enemigo