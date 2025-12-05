Administración de Trump presenta nueva estrategia de seguridad de EU, con advertencias a Europa y reforzamiento en toda América

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, un documento de 33 páginas que redefine las prioridades de la política exterior estadounidense.

El texto, publicado en los canales oficiales de la Casa Blanca, plantea un giro confrontativo hacia Europa, un reforzamiento de la influencia de Washington en el hemisferio occidental (es decir, América, Centroamérica y Sudamérica) y una reorganización de capacidades en materia de ciberseguridad.

Prioritario ‘cultivar resistencia’ en Europa

A propósito de Europa, la estrategia sostiene que varios socios históricos enfrentan “declive económico” y un posible escenario de “borrado civilizatorio” en un par de décadas.

Según el documento, las causas incluyen políticas migratorias consideradas desbordadas, pérdida de identidades nacionales y la supuesta erosión de libertades democráticas.

Al respecto, el gobierno estadounidense asegura que, de continuar las tendencias, algunos países de la OTAN podrían volverse “mayoritariamente no europeos”, lo que abriría dudas sobre el futuro de su alineamiento estratégico con Estados Unidos.

De esta forma, la Casa Blanca plantea como prioridad “cultivar resistencia” dentro de las naciones europeas frente a lo que describe como la “trayectoria actual” del continente.

El documento también critica la postura europea ante la guerra en Ucrania. En el mismo, Washington acusa a algunos gobiernos de tener “expectativas irreales” sobre el conflicto, liderar administraciones minoritarias “inestables” y no traducir en política el presunto deseo mayoritario de sus poblaciones por un acuerdo de paz.

En ese marco, la estrategia define como “interés central” negociar un alto al fuego que estabilice las economías europeas y restablezca la relación con Rusia.

‘Hemisferio occidental’ es un eje prioritario

Por otro lado, la estrategia ubica al hemisferio occidental como eje prioritario. Según las fuentes consultadas, el gobierno plantea reforzar la presencia de la Guardia Costera y la Marina para combatir migración irregular, tráfico de drogas y la influencia de potencias rivales.

El documento menciona incluso el posible uso de fuerza letal contra embarcaciones vinculadas a actividades ilícitas.

Asimismo, propone impulsar inversiones estadounidenses en infraestructura, energía y minerales críticos en la región.

Estrategia de ciberseguridad se publicará en enero

En materia de ciberseguridad, el texto subraya la necesidad de cooperar con el sector privado y aliados regionales para proteger infraestructura crítica, endurecer redes y ampliar capacidades de detección y respuesta en tiempo real. Sin embargo, las referencias al tema son limitadas, pues la Casa Blanca publicará una estrategia específica en enero.

Finalmente, aunque el documento resalta tensiones con Europa, afirma que el continente sigue siendo “estratégica y culturalmente vital” para Washington y que el objetivo estadounidense es “ayudar a corregir su trayectoria actual”.

Con información de The Guardian y CNN.

