En México, 296 casos; en EU avizoran saturación hospitalaria

Aunque la mayoría de estudios y expertos refieren que la variante Ómicron es más leve que otras, como Delta, se pronostica que ante su rápida propagación y récords provocará un potencial riesgo hospitalario, mismo que ya enfrentan naciones como Estados Unidos y Gran Bretaña.

El asesor epidemiológico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, sostuvo que para analizar este linaje y su peligrosidad se deben centrar en las hospitalizaciones y no sólo en las infecciones, pues eso llevará a identificar su peligro real.

El funcionario detalló que aún con contagios con menor sintomatología, en comparación con cepas previas, todo apunta a que habrá múltiples pacientes infectados, lo que detonará una saturación y tensiones en el sistema sanitario, golpeando al sector médico, ya abrumado como notificó la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la propagación entre ciudadanos y el personal.

Por ello, Fauci adelantó que es cuestión de semanas para que EU, que enfrenta una escasez de pruebas Covid, alcance su punto máximo de hospitalización, pues ya registra tasas sin precedentes con hasta medio millón de positivos cada 24 horas y las previsiones podrían llevarlos a escenarios más allá de lo que se ha visto desde que inició la pandemia, pues “estamos en medio de un aumento muy severo de casos”. Sus declaraciones recuerdan a las casi 18 mil admisiones en un solo día reportadas en 2020, también en el invierno, pues según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) alcanzó ese máximo el pasado 5 de enero.

. Gráfico: La Razón de México

Y actualmente la nación más golpeada por este virus —con más de 800 mil muertos— reporta un crecimiento en la materia de 77 por ciento en la última semana contabilizada, del 23 al 30 de diciembre, al pasar de ocho mil 394 pacientes internados a 14 mil 885.

Dicha incidencia es casi la mitad que enfrenta el gobierno británico tan sólo de ingresos a causa de Ómicron, convirtiéndose en la región más afectada por la mutación sudafricana. En la última semana la ocupación se incrementó de 168 por ciento, pues de acuerdo con el recuento de la Agencia de Seguridad Sanitaria (HSA) el pasado 24 de noviembre hubo 366 ingresos y el último día del año alcanzó 981.

En torno a la letalidad, la región europea tiene un peor balance con 75 defunciones por Ómicron, mientras que en la administración de Joe Biden sólo se ha confirmado un fallecimiento mientras la variante ya se alojó prácticamente en todo su territorio. Sin embargo, en lo único que le gana ligeramente GB a EU es en la inmunización total con 69.51 por ciento de habitantes con su doble dosis en comparación con el 61.51 por ciento de la nación estadounidense, según el portal Our World in Data, lo que representa la mejor herramienta para evitar la hospitalización o hasta la muerte.

Frente a ese panorama, Fauci confía en que la situación se reduzca como en Sudáfrica, que semanas después de su peor pico, con hasta 37 mil infecciones diarias, ya reporta menos de cinco mil positivos, desapareciendo tan rápidamente como llegó, por lo que considera seguro el retorno de los niños a las escuelas, aunque el secretario de Educación, Miguel Cardona, lo ve como un gran desafío.

Definitivamente estamos en medio de una oleada y un repunte muy grave en los casos...

Anthony Fauci

Asesor epidemiológico de la Casa Blanca

No obstante, el asesor admitió que hay un riesgo latente para la población en general, por lo que ya prevén controles más estrictos, pues pese a reducir a la mitad el aislamiento, de 10 a cinco días, estiman que será necesario que todos los estadounidenses y visitantes presenten pruebas negativas del virus, esto tras las críticas por limitar los plazos. Sin embargo, la titular de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que no se contempló ese requisito, pues el resultado puede ser positivo aunque el paciente ya no sea propagador.

Y Fauci detalló que hay grupos más expuestos, debido a su empleo, como bomberos y policías, quienes en momentos críticos han alcanzado hasta 30 por ciento de la incidencia total.

Cierran puertas al riesgo. Varios países endurecieron el fin de semana las restricciones de viaje o medidas sanitarias con países peligrosos al eliminarlos de sus listas de zonas seguras a EU y GB.

En el primer caso, Francia ordenó aislamientos obligatorios para los que arriben procedentes de EU, especialmente si no están vacunados. A sólo unos días de sus peores cifras, con hasta 200 mil positivos diarios, elevó el plazo de cuarentena a siete días y la exigencia de presentar una prueba negativa de al menos 48 horas previas al viaje. Además, ya analizan más prohibiciones para no inmunizados en lugares públicos como restaurantes, cines y estadios.

En tanto, en Asia Emiratos Árabes Unidos y Kuwait ajustaron sus controles respecto al territorio británico. El primero eliminó al país de la zona de riesgo, lo que obliga a cumplir una cuarentena; mientras que el segundo exhortó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente la región por la amenaza Ómicron.