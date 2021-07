Cuba: Abuelita asegura que protesta porque está "cansada de tener hambre" (VIDEO)

Una mujer mayor de Cuba se volvió viral en redes sociales luego de subir un video en donde explica la razón por la que sale a protestar a las calles durante la situación que vive el país caribeño.

La mujer, quien aseguró en el video que se llama Sara Naranjo y que tendría 88 años de edad, alzó la voz en el marco de las protestas registradas el 11 de julio en Cuba.

"Me duele, me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo", asegura al inicio del video sobre el contexto que vive su país.

No tengo agua, no tengo nada, estos apagones me ponen malísima, me falta el aire, y no hay luz, uno se aburre, se cansa, está uno loco, arrebatado