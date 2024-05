Acusan en EU de soborno y blanqueo de dinero al congresista Henry Cuellar

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos acusó este viernes al congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, y a su esposa Imelda Cuellar, por presuntos actos de soborno, influencia extranjera ilícita y blanqueo por recibir dinero de un banco mexicano y de una empresa de energía en Azerbaiyán.

De acuerdo con los cargos presentados por la autoridad de justicia, entre 2014 y 2021 Cuellar y su esposa aceptaron cerca de 600 mil dólares en sobornos de una compañía de energía estatal en la república exsoviética de Azerbaiyán y un banco en México, a cambio de favorecer los intereses del país y del banco en EU.

El DOJ anunció en un comunicado, que las entidades extranjeras involucradas serían una compañía de petróleo y gas de propiedad estatal de Azerbaiyán y un banco con sede en la Ciudad de México, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades estadounidenses.

La investigación documentó que a cambio de los sobornos pagados por el banco mexicano, Cuellar presuntamente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del poder ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para dicho banco.

En el otro caso, el congresista de 65 años influiría en la política exterior estadounidense a favor de la antigua república soviética de Azerbaiyán, en el centro de Asia.

Estos pagos supuestamente se blanquearon en virtud de contratos de consultoría ficticios, a través de una serie de “empresas pantalla” e intermediarios en “compañías fantasma” propiedad de Imelda Cuellar.

El matrimonio Cuellar compareció este viernes, por primera vez, ante la juez federal Dena Palermo en Houston, Texas, donde negó las acusaciones en su contra imputadas por el Departamento de Justicia.

“Quiero dejar en claro que mi esposa y yo somos inocentes de estas alegaciones. Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas”, señaló en un comunicado posterior.

“Estas acusaciones han sido duras para mi familia, pero con sus oraciones podremos superarlas. Como hijo de trabajadores migrantes me enseñaron a levantarme temprano para trabajar duro. Y eso es exactamente lo que siempre he hecho para la gente del sur de Texas. He dedicado mi vida a crear empleos aquí, mejorar la educación y proteger la frontera”, afirmó.

En enero de 2022 fueron allanadas por el FBI la casa y la oficina de campaña en Laredo, Texas, como parte de la investigación sobre Azerbaiyán y un grupo de empresarios estadounidenses que tienen vínculos con ese país.