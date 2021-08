Admite EU fallas en vacunación; se pudo hacer más, afirma experto

Mientras Estados Unidos sopesa a qué grupos aplicará la tercera vacuna contra el Covid, las alertas siguen en estados como Texas y Florida y autoridades sanitarias reconocen que faltó firmeza para acelerar la inmunización, pues, pese a la gran disponibilidad de dosis, sólo 50 por ciento de la población está completamente inoculada, por lo que más de 10 naciones rebasaron al país.

“Nos estamos fallando unos a otros”, aseveró el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), Francis Collins, ante la politización de medidas sanitarias, incluyendo las dosis, y advirtió que no asumir la responsabilidad ciudadana llevó al país a una situación que nunca debió alcanzar con más brotes por el virus, que ha matado a 616 mil estadounidenses.

“No debimos dejar que eso sucediera”, expresó ante las diferencias regionales sobre mandatos de inyecciones y mascarillas, pues algunos estados no han retomado el uso obligatorio de cubrebocas, y sentenció que EU pagará un “terrible precio” si no da prioridad a salvar vidas.

Muestra de esta condición crítica es la rápida expansión de la variante Delta, por la que la nación reporta hasta 100 mil infecciones diarias y máximos de niños hospitalizados con 1,450, récord que, alertó Collins, no se registraba desde febrero pasado, previo al inicio de la inoculación y reiteró que los biológicos marcarán la diferencia contra la pandemia.

. Gráfico: La Razón de México

El genetista sostuvo que de haber contado con mayor porcentaje de personas inmunizadas se habría mitigado esta cepa, misma que ha matado, incluso, a personas que recibieron sus inyecciones.

Collins dijo que muchos de los menores infectados no estaban protegidos, debido a que su grupo etario aún no está contemplado en la inmunización, pero “el resto de nosotros (mayores de 16 años) podríamos haber hecho un mejor trabajo”, para evitar que enfermaran.

Agregó que las recomendaciones no fueron suficientes para elevar el ritmo, en referencia a los llamados del presidente Joe Biden, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el asesor epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

Sus declaraciones, sin hacer referencia directa, señalan a grupos que han expresado su rechazo a los biológicos, como los escépticos y los antivacunas, que por teorías conspiracionistas, religión o razones políticas están en contra.

En este último grupo, organismos y líderes mundiales, ven gran reticencia, por falta de conocimiento o porque ven a las vacunas como un experimento social y antiético, por lo que Gobiernos recurren a normas para obligar a la inoculación.

Hay sectores que han comparado su uso con hechos históricos como el Holocausto —supuestamente para segmentar a la población—, otros señalan que no son conejillos de india, que éstas se fabrican con células y tejidos de fetos o bebés, que causan fertilidad, que no son seguras, que no se necesitan, que prefieren contraer la enfermedad que sufrir presuntas deformaciones físicas o efectos secundarios, razón que replican mostrando imágenes de bebés con daño congénito por otras inyecciones; sin embargo, sus alegatos han sido desmentidos por revistas médicas y hasta criticados por expertos.

Cabe destacar que el último argumento fue utilizado en mayor medida por los casos de trombosis o síndrome de Guillain Barré registrados entre personas inmunizadas en la lucha contra el virus.

Por separado, Fauci respaldó un plan para vacunar por tercera vez a grupos prioritarios y expresó su confianza en que en breve se puedan aplicar terceras dosis a personas de riesgo, como ocurrió al inicio.

Además, Collins consideró que con un mayor número de personas vacunadas se hará frente a crisis, como las de Texas y Florida. En el primer caso se advierte una situación “terrible” por la saturación hospitalaria, pues hay recursos limitados para atender a personas graves. Mientras que en la costa este de EU hay nuevos máximos de hasta 21 mil infectados al día, casi la cuarta parte de todo el país.

Sin embargo, a la espera de contar con la luz verde para la tercera vacuna, algunos ciudadanos se adelantaron y acudieron a inmunizarse como si fuera la primera vez; confesaron que ocultaron al personal sanitario que ya habían completado su esquema de vacunación, pues, dicen, no esperaran medio año a que el Gobierno apruebe este refuerzo. Según AP y CBS la cifra de estos infractores podría ser de hasta 900 personas.

Se triplican casos en Tokio por JO. La capital japonesa concluyó los Juegos Olímpicos con el triple de casos diarios de cuando empezó la justa deportiva.

Según datos sanitarios, la región que se convirtió en sede olímpica pasó en apenas unas semanas de mil 300 infecciones diarias a cuatro mil con lo que hiló, al cierre de la competencia, cinco días por arriba de esta barrera, incluyendo un día con más de cinco mil nuevos contagios.

Además, a la par de los JO el país rebasó el millón de casos acumulados y autoridades no han emitido declaraciones en torno si a esta incidencia se acabará con la despedida de cientos de atletas, lo que abre la sospecha de que siga por al menos unas semanas más sin control.