Admite Rusia ataque al puerto de Odesa

Associated Press .

Funcionarios de defensa rusos insistieron el domingo en que un ataque aéreo en el puerto ucraniano de Odesa sólo alcanzó objetivos militares, pero el ataque puso a prueba un acuerdo para reanudar los envíos de granos que los dos países firmaron menos de un día antes del ataque.

Misiles de largo alcance destruyeron un buque de guerra ucraniano atracado y un almacén que contenía misiles antibuque Harpoon suministrados por Estados Unidos, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, en una sesión informativa diaria.

Hablando el sábado por la noche en su discurso televisado todas las noches, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo que el ataque a Odesa “destruyó la posibilidad misma” de diálogo con Rusia.

“Rusia tardó menos de 24 horas en lanzar un ataque con misiles contra el puerto de Odesa, rompiendo sus promesas y socavando sus compromisos ante la ONU y Turquía en virtud del acuerdo de Estambul”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko. “En caso de incumplimiento, Rusia asumirá toda la responsabilidad de una crisis alimentaria mundial”.

El jefe de la oficina de Zelenski, Andriy Yermak, dijo en Twitter que el ataque a Odesa, que se produjo tan poco tiempo después de la aprobación del acuerdo del Mar Negro, ilustraba “la dicotomía diplomática rusa”.

La embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget A. Brink, calificó la ofensiva sobre el puerto de Odesa como “indignante”.

“El Kremlin continúa armando la comida”, tuiteó la diplomática. “Rusia debe rendir cuentas”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el ataque arroja serias dudas sobre la credibilidad del compromiso de Rusia con el acuerdo y socava el trabajo de la ONU, Turquía y Ucrania.

“Rusia tiene la responsabilidad de profundizar la crisis alimentaria mundial y debe detener su agresión e implementar completamente el acuerdo que acordó”, declaró el funcionario.

Según el acuerdo de envío de granos obtenido por The Associated Press, tanto Kiev como Moscú acordaron no apuntar a los buques ni las instalaciones portuarias involucradas en la iniciativa, medida que incluye los puertos de Odesa, Chernomorsk y Yuzhny.

El ejército ucraniano dijo que el ataque involucró cuatro misiles de crucero, dos de los cuales fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas.

La portavoz del comando, Natalia Humenyuk, dijo que ninguna instalación de almacenamiento de granos fue atacada. Sin embargo, el ministro de defensa de Turquía dijo que había recibido informes de las autoridades ucranianas de que un misil golpeó un silo de granos mientras que otro aterrizó cerca, aunque ninguno afectó la carga en los muelles de Odesa.

No quedó claro de inmediato cómo el ataque aéreo afectaría los planes para reanudar el envío de granos ucranianos por mar en corredores seguros fuera de los puertos.

Rusia y Ucrania firmaron el viernes acuerdos idénticos con las Naciones Unidas y Turquía en Estambul con el objetivo de despejar el camino para el envío de millones de toneladas de cereales ucranianos que se necesitan desesperadamente, así como para la exportación de cereales y fertilizantes rusos.

Altos funcionarios de la ONU expresaron su esperanza de que el acuerdo ponga fin a un enfrentamiento de meses que amenaza la seguridad alimentaria en todo el mundo.

En otras acciones del domingo, las autoridades ucranianas informaron que los bombardeos rusos continuaron matando e hiriendo a civiles en el sur y el este del territorio ucraniano.

El gobernador de la región oriental de Donetsk, una de las dos que conforman el corazón industrial de Ucrania de Donbas y un foco clave de la ofensiva de Rusia, dijo que dos civiles habían muerto y dos más resultaron heridos en las últimas 24 horas.

El ejército del Reino Unido informó el domingo en su actualización diaria de inteligencia que Rusia estaba haciendo un “progreso mínimo” en su ofensiva de Donbas, que dijo que seguía siendo de pequeña escala y se centraba en la ciudad de Bakhmut en la región oriental de Donetsk.

El Estado Mayor del ejército ucraniano confirmó en su actualización periódica que Rusia estaba “realizando operaciones militares para crear las condiciones” para un asalto a Bakhmut, mientras disparaba contra los asentamientos circundantes y luchaba contra los defensores ucranianos por el control de una planta termal cercana.

En el sur de Ucrania, funcionarios regionales dijeron que al menos cinco civiles resultaron heridos por proyectiles rusos en el puerto de Mykolaiv, en el Mar Negro, el sábado por la noche y el domingo por la mañana.

“Además, como resultado de la dispersión de municiones y sus fragmentos, se produjeron incendios en áreas abiertas de la ciudad”, dijo Vitaly Kim, gobernador de la región de Mykolaiv.