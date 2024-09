Adolescente mata a 4 en escuela de Georgia

Un estudiante asesinó a dos maestros y dos estudiantes en su secundaria en Georgia, Estados Unidos, a casi un mes del regreso a clases.

Alrededor de las 10:00 horas de ayer la policía recibió una ola de reportes de un ataque en el plantel Apalachee, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y al llegar a la escena observaron a varios huyendo de los disparos en lo que representa el segundo tiroteo escolar en lo que va del año en ese país, según la prensa.

Ahí los oficiales notificaron más de una decena de víctimas con impactos de bala y poco después se detalló que cuatro de ellos murieron.

En tanto, nueve estaban heridas, en su mayoría alumnos, por lo que fueron trasladadas hasta en helicóptero a hospitales mientras paramédicos atendían a víctimas con ataques de pánico y policías buscaban al agresor, quien presuntamente usó un rifle, según las primeras imágenes que se filtraron mientras éste caminaba por pasillos con la capucha de su sudadera puesta y la escuela evacuaba a un campo de futbol a la comunidad.

Tras minutos de recorrer el lugar, dos uniformados hallaron al sospechoso del tiroteo masivo 385 en lo que va del año en EU; inicialmente se dijo que fue detenido, pero la Oficina de Investigaciones estatal precisó que se entregó. Más tarde, en conferencia, el alguacil de Barrow, Jud Smith, lo identificó como Colt Gray, de 14 años, y dijo que se rindió para evitar una confrontación al verse superado en número y resaltó la reacción policial.

Poco después de conocerse su identidad la cadena NBC News reveló que el joven fue interrogado un año antes por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) luego de que amenazara con atentar en dicha escuela, acto que el menor rechazó, pero las autoridades pidieron mantener la vigilancia, pues se sabía que su padre tenía armas de caza y temían una tragedia, lo que finalmente sí ocurrió.

Sin embargo, al cierre de esta edición se desconoce el motivo o cómo obtuvo el rifle, aunque se filtró que ya fue interrogado luego de que miles de padres hicieran fila en plena carretera en busca de sus hijos ante el terror que obligó a cerrar ésa y otras escuelas lo que resta de la semana, pese a que la amenaza se neutralizó.

Y ante el luto por el que decenas de vecinos realizaron una vigila y lanzaron globos en honor a las víctimas, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris externaron su pésame y solidaridad a las familias al cuestionar que aún no exista un alto ante esta problemática.

En un comunicado, el líder recriminó que en vez de que los alumnos se preparen para un futuro “están aprendiendo a agacharse y cubrirse” en referencia a los simulacros; por separado, la ahora aspirante a la Casa Blanca aprovechó un mitin en New Hampshire para llamar a actuar contra esos crímenes que arriesgan a los más jóvenes y enfatizó que las familias no merecen vivir con el temor de si sus hijos volverán o no a casa un día por estos actos de violencia sin sentido.