Aerolínea colombiana frena operaciones y desata caos con pasajeros varados y protestas

La aerolínea bajo costo Viva Air suspendió drásticamente sus operaciones, debido a problemas financieros , lo que provocó una crisis en Colombia y Perú con cientos de pasajeros varados ú, quienes reclaman la falta de apoyo para viajar como lo tenían previsto.

Fue desde anoche que la firma colombiana notificó a sus usuarios que detendría sus vuelos , en medio de un proceso de integración con la aerolínea Avianca, plan que se anunció desde el año pasado.

Sin embargo, los pasajeros reclaman que no se les notició correctamente, pues algunos refieren que se les indicó que los vuelos a Perú y México se aplazarían, pero en realidad no hay fechas para éstos y la aerolínea no da respuestas en aeropuertos de Bogotá y Medellín, así como el Lima, Perú, lo que desató enfrentamientos con personal que reconoce que desconocían la situación de la empresa.

Y a la espera de una solución algunos aguardan sentados o recostados en pasillos de los aeropuertos mencionados por el vuelo que los lleve al destino previsto, pues agendaron vacaciones, volvían a casa o iban a un encuentro familiar o laboral; al respecto la Superintendencia de Transporte en Colombia exhortó a la aerolínea atender los reclamos de los usuarios afectados y no cortar las líneas de comunicación.

Te puede interesar Colombia y Venezuela firman acuerdo

Ante este caos, Aeronáutica Civil en Colombia adelantó que las compañías Latam, Avianza y Satena ofrecerán espacios disponibles a los pasajeros afectados sin costo adicional, lo que contempla la salida de quienes ya tenían sus vuelos para los días 27 y 28 de febrero y prevén hacer lo mismo para tickets válidos para el 1 de marzo.

Hecho que confirmaron por separada cada una de las involucradas al detallar que dichas cambios se harán sin costo adicional para los pasajeros.Al respecto, los gobiernos de las naciones afectadas abrieron investigaciones contra Viva Air , porque no contempló compensaciones o alternativas de vuelo a los usuarios que ya contaban con sus viajes.

En tanto, decenas de trabajadores realizaron protestas y bloqueos afuera de las instalaciones aéreas para exigir apoyo de Aeronáutica Civil, a la que señalan como responsable de los retrasos para la integración de Viva Air con Avianca y denunciaron que están en riesgo hasta cinco mil empleos.

Asimismo, recriminaron que se ponga más atención a los usuarios afectados que a ellos que podrían perder su fuente de trabajo entre las trabas para el proceso de fusión.

Síguenos también en Google News

FBPT