Alberto Fernández recibe alta médica tras contagio de COVID-19

Alberto Fernández, presidente de Argentina, recibió el alta médica tras haber enfermado a comienzo de abril de COVID-19. De acuerdo con los médicos que lo atendieron, solo presentó síntomas menores.

El contagio de Alberto Fernández se conoció poco antes de que se desatara una feroz segunda ola de la enfermedad en el país.

"Se informa que el día jueves 15 retomará sus actividades habituales. Seguirá con los controles médicos habituales luego de haber padecido cuadro de COVID", señaló la Unidad Médica Presidencial a través de un comunicado.

El presidente de centroizquierda evalúa actualmente nuevas restricciones a la circulación para evitar que la segunda ola de COVID-19 provoque el colapso de la atención médica en todo el país.

