Alemania se hunde en cuarta ola Covid

En sólo 24 horas la tendencia de contagios Covid-19 en Alemania escaló 26 por ciento al sumar más de 50 mil nuevas infecciones en un día, sumergiéndose en una cuarta ola que puede suspender por otro año consecutivo los mercados navideños, por el riesgo con una Europa convertida en el epicentro del virus.

A una semana de que se cumplan dos años de esta pandemia, esta nación sigue bajo amenaza de restricciones más severas y cierres, pues no ha superado la emergencia al alzarse con uno de los peores balances en el año, pues superó los 46 mil casos alcanzados en un día tan sólo el mes pasado. En tanto, expertos en salud y epidemiólogos advierten que sin un empuje a la vacunación, pues ésta aún no es obligatoria, acumularán cifras alarmantes no sólo en positivos sino también en defunciones.

Y es que en el último día el alza fue calificada de drástica, pues aunque las autoridades esperaban superar apenas los 40 mil casos, el salto fue mucho mayor y llegaron a más de 50 mil.

En este plazo el gobierno germano también reportó 237 decesos, por lo que líderes instan a modificar las normas sanitarias y las de inmunización antiCovid, pues a la fecha poco más de 30 por ciento de la población no ha recibido ni una sola dosis, y calculan que podrían sumar miles de muertes más en apenas unos meses, cuando ya se aproximan a los 100 mil fallecimientos por SARS-CoV-2, con 97 mil hasta ayer.

Gráfico

Incluso, ante esta situación crítica, el Instituto Roberto Koch refirió que en las últimas semanas se vio obligado a suspender cientos de cirugías en varios hospitales de toda la nación para garantizar la atención a todos los paciente graves a causa de coronavirus.

Al respecto, la canciller Angela Merkel admitió que el ritmo de inoculación no es el esperado y desde hace semanas pide al Parlamento medidas para convencer a estos sectores que siguen indecisos o están en contra de las dosis que han demostrado salvar vidas; mientras que su sucesor virtual, Olaf Scholz, negocia cambios en torno a la aplicación de estas inyecciones y evitar que el país y el continente sigan como focos rojos de Covid. Asimismo, anticipa que no haya cambios en las restricciones, pues ante el riesgo de los no vacunados no hay condiciones para ello, mucho menos, cuando están a unas semanas del invierno.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por la letalidad, pues ésta aumentó hasta 20 por ciento en el continente, hilando seis semanas consecutivas en riesgo. Y refirió que cuatro de los cinco países en amenaza por los repuntes en infecciones de los últimos días son de esta región, pues además de esa nación, Rusia, Gran Bretaña y Turquía reportan nuevos rebrotes, mismos que oscilan entre los 27 mil y hasta 50 mil diarios, mientras que dicho ranking lo encabeza Estados Unidos, el territorio más afectado por el virus, pues es el que más decesos e infecciones acumula.

Y advirtió, como lo adelantaban desde la semana pasada el director regional del organismo, Hans Kluge, que sin las medidas adecuadas Europa se encamina a sumar 500 fallecimientos más en sólo cuatro meses, de cara a un tercer año Covid.

Sobre estos máximos, autoridades sanitarias de Rusia confirmaron que ayer se registraron 40 mil 759 contagios y el país se ubica como el de mayor letalidad con hasta mil 239 víctimas en un día, al mantenerse sobre este tope desde el mes pasado; cifras similares reportaron autoridades sanitarias británicas al ubicarse cerca de ese tope cuando ha liberado restricciones o no anticipa cambios, hasta el momento.

En tanto, Países Bajos no descarta ajustes en la materia luego de registrar hasta 16 mil nuevas infecciones ayer, casi una cuarta parte más de las reportadas un día previo.