Alerta la ONU por “pesadilla” intensificada contra gazatíes

Tropas israelíes retomaron las duras ofensivas ante terroristas en Gaza y Líbano, lo que dejó 87 palestinos muertos en el primer blanco y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la crisis empeora al ver una “pesadilla” al alza.

Ante uno de los peores saldos letales en la Franja por la guerra contra Hamas, tras la masacre en Israel, el coordinador para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tod Wennesland, reiteró el llamado a parar el conflicto y evitar mas daño a civiles.

“La pesadilla en Gaza se está intensificando. Se están produciendo escenas horribles”, declaró ante la devastación, pues ya no hay ningún lugar seguro para miles de desplazados, con escuelas y hospitales destruidos o derribados por bombardeos en los que las Fuerzas de Defensa apuntan a infraestructura islámica, para desmantelar a la organización y despojarla de escondites y bases de operación.

Pero la advertencia no generó impacto, pues el ejército mantiene su estrategia militar bajo la prioridad de neutralizar a Hamas y Hezbolá, grupos que siguen atacando al pueblo judío y a los que se sumó ayer Irak, pues se detectó el lanzamiento de más de 100 proyectiles de éstos, principalmente desde Líbano, donde se esconde la cúpula que hasta hace días lideraba Yahya Sinwar, eliminado en combate en un acto que Tel Aviv sostiene no fue “casualidad”, y por el que en represalia trataron de atacar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero éste no estaba en su casa.

En respuesta, el ejército recalcó que seguirá sus planes para acabar con esas amenazas y apuntará a objetivos financieros. A horas de atacar una sede de Inteligencia y una fábrica de armas en Beirut, el ejército va contra centros financieros para cortar de tajo los recursos con los que Hezbolá extiende esta guerra.

Al respecto, el vocero de las FDI, Daniel Hagari, precisó que destruirán infraestructura por la que mueven fondos, por lo que instó a los libaneses a evacuar y alejarse de este tipo de sitios, pues prevén nuevas explosiones en Beirut y ciudades libanesas, mientras siguen las críticas ahora por derribar con una retroexcavadora una torre controlada por cascos azules.

Además, adelantó que en breve expondrán cómo es que Irán respalda a la milicia islámica y parte del eje de la resistencia en Medio Oriente. Pues ya se detectó que el régimen usa a instituciones y organismos no gubernamentales para entregarles dinero y fortalecerlos, mientras que la prensa informó que Teherán se alista para un posible ataque israelí tras la oleada del pasado 1 de octubre, luego de que se filtraran documentos confidenciales acerca del plan judío, lo que indagan agencias de Estados Unidos, según el líder del Congreso, Mike Johnson.