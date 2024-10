Amenazas avivan tensiones e Israel insiste en atacar a Hezbolá

Medio Oriente sigue al borde de una escalada sin freno, pues Israel e Irán ignoran los llamados de disuasión al avivar las amenazas, mientras el ejército de Tel Aviv extiende su lucha, pero también sufre bajas.

Ante la tensión al alza a causa del disparo de unos 200 misiles de Teherán hacia territorio judío, el choque alcanzó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU); embajadores de ambos países aprovecharon la reunión urgente del Consejo de Seguridad para redoblar la afrenta y el gobierno judío arremetió contra el líder del organismo, António Guterres, al acusar la nula capacidad para actuar ante las agresiones y lo declaró persona non grata y prohibió su entrada.

Frente a países que abogan por la de-sescalada, gobiernos en pugna mostraron sus armas y advirtieron que la situación puede empeorar, al anticipar golpes más letales por atentados terroristas de un lado y los genocidios en Gaza y Líbano y las bajas de mandos del otro, como acusan. En la confrontación, el enviado de Benjamin Netanyahu, Danny Danon, repudió el “llamado vacío” global que no tiene efecto ante un peligro real, pues dijo que Irán apuntó a civiles, aunque el régimen dice que tenía en la mira bases militares para “disuadir” al atacante, según el embajador Amir Saed Iravani.

He declarado al secretario general de las Naciones Unidas persona non grata en Israel y le he prohibido entrar en el país. Quien no pueda condenar de manera inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí

Israel Katz, Ministro de Exteriores de Israel

Así, los diplomáticos adelantan culpas ante ofensivas inminentes que la ONU tachó de “ciclo mortal”, pues ambos se declararon listos para atacar, lo que mantiene las alertas por provocaciones y naciones como Alemania, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Jordania y México, entre otras, piden a connacionales salir cuanto antes y otros envían aviones para ayudar a civiles y personal ante el riesgo.

Y es que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no paran y ayer ampliaron sus operativos al bombardear otra vez suburbios en Beirut, capital de Líbano, y perseguir a islámicos en varios frentes.

Pese a las demandas para evitar un mayor derramamiento de sangre, ese ejército atacó blancos terroristas poco después de ordenar evacuaciones, acto en el que golpeó y provocó un incendio en un centro médico que servía a la organización terrorista en una jornada en la que hubo 46 muertos y más de 80 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. Pero también se lanzó contra rivales en Siria, donde asesinó a Hassan Jafar Qassir, yerno del difunto máximo líder islámico Hassan Nasrallah, de acuerdo con reportes israelíes.

De este modo envía duros mensajes a milicias proiraníes de que hallará a sus enemigos “donde sea y cuando sea”, como asestó el ejército previamente, pues elevó el daño e interceptó embestidas en pleno Rosh Hashaná (Año Nuevo judío), las cuales activaron las sirenas en la capital y en los Altos de Golán.

Como hice en relación con el ataque iraní de abril —y como debería haber sido obvio—, vuelvo a condenar enérgicamente el ataque masivo con misiles de ayer por parte de Irán (…) estos ataques no hacen nada para apoyar

la causa del pueblo palestino

António Guterres, Secretario general de la ONU

Lamentablemente no fue la única amenaza que enfrentó ayer, pues las FDI confirmaron que en intercambios con Hezbolá cerca de la frontera fallecieron ocho militares, jóvenes de entre 21 y 23 años, las primeras bajas tras la incursión terrestre en la nación vecina.

Y asestó que tiene la capacidad para responder a quienes tratan de vulnerarlo de manera simultánea a días del primer aniversario de la masacre de Hamas, por la que aún hay 101 rehenes en Gaza; muestra de la advertencia es que ya prevé una reacción en coordinación con Estados Unidos, luego de que la potencia le ayudará a neutralizar lanzamientos islámicos, entre esos misiles supersónicos.

No obstante, el presidente aliado Joe Biden dejó en claro su negativa a los planes de atacar instalaciones nucleares, pues su prioridad es rebajar la tensión regional. Acto del que se burló Irán, pues instó a Occidente a no interferir o sufrirá las consecuencias luego de asestar que la defensa no es suficiente, pues la Cúpula de Hierro parece más de cristal y aún no han visto toda su fuerza letal, según el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian.

En tanto, el mundo insiste que están a tiempo de impedir que el escenario se agrave y António Guterres clamó enérgicamente por un alto al fuego ante un “ciclo violento de ojo por ojo”.

Pero su voz es ignorada por Tel Aviv, que criticó que no hace nada para revertir la crisis. Por el contrario, acusó, sólo envalentona a los terroristas al pronunciarse contra Israel. Y es que ayer la nación vetó su ingreso, igual que al Alto Comisionado de los Derechos Humanos y a la Agencia para los Refugiados (UNRWA) como presuntos cómplices de Hamas.

El ministro de Exteriores de Tel Aviv, Israel Katz, recriminó que éste no condenó la oleada iraní y tampoco hizo lo propio con la masacre del 7 de octubre o las agresiones sexuales a sobrevivientes y rehenes. Lo que respondió Guterres en la red social X al sostener que era “obvia” su postura y que lo hecho por Israel no abona a la distensión. Lo que su vocero, Stephane Dujarric, refrendó al descalificar el ataque personal, pues externó que, pese a diferencias con gobiernos, ningún otro había actuado así.