AMLO aplaude cambio de postura de Canadá

Luego de expresar su satisfacción por el cambio de postura de Canadá que condenó la irrupción violenta en la embajada mexicana en Quito, Andrés Manuel López Obrador aseguró que permitir que el exvicepresidente Jorge Glas obtenga asilo en México no resolvería el conflicto con Ecuador.

“Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el tribunal internacional (la Corte Internacional de Justicia), pero no es que nos envían, como lo estábamos solicitando, en calidad de asilado al (ex)vicepresidente y ya lo otro se olvidó, no”, dijo AMLO en la conferencia mañanera.

El Presidente ratificó que su gobierno quiere que “no haya repetición” de un allanamiento como el del viernes pasado, cuando las autoridades ecuatorianas entraron por la fuerza a la embajada de México para llevarse a Glas, resguardado ahí desde diciembre pasado en medio de un proceso penal por corrupción.

“Desde luego que tiene derecho al asilo el (ex)vicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo, pero son las dos cosas”, ratificó, al tiempo de coincidir con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, de que serán los países miembros quienes resuelvan el caso de Ecuador.

Recordó que es prioridad del Gobierno de México que la Corte Internacional de Justicia resuelva la demanda que presentó el jueves contra Ecuador, y que la ONU debe suspender al país sudamericano hasta que ofrezca una disculpa pública.

“Estamos pidiendo que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncien y reconozcan que violaron el derecho internacional y nuestra soberanía, que eso es lo que nosotros queremos”, subrayó.

Reconoció que “tiene razón el señor António Guterres, secretario general de Naciones Unidas” por decir el jueves que “esto corresponde decidirlo también a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas”.

López Obrador adelantó que participará el próximo martes en la cumbre virtual extraordinaria de mandatarios que convocó la presidenta Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Xiomara Castro para abordar la crisis diplomática México-Ecuador.

“Vamos a tener una reunión el martes, una teleconferencia, videoconferencia, que está convocando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que le agradezco mucho, como a otros mandatarios, porque ha habido mucha solidaridad con México”, comentó.

En ese sentido, agradeció a Canadá por modificar su postura sobre el conflicto con Ecuador y emitir una condena más enérgica contra el asalto de la embajada de México en Quito hace una semana.

“Qué bueno que modificó su postura el gobierno de Canadá porque, inicialmente, igual que el gobierno de Estados Unidos, fue ambigua, nada más que todavía estuvo peor el primer comunicado de Canadá que el de Estados Unidos”, destacó.

Refirió que el primer comunicado de Canadá sobre los hechos del viernes pasado hablaba de la “posible, presunta o aparente” violación de la Convención de Viena pese a la irrupción de las autoridades de Ecuador en la sede diplomática mexicana.

Aborda con Ken Salazar incursión a embajada

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, abordaron el conflicto diplomático del gobierno mexicano con Ecuador, donde expresó su inconformidad por la postura “ambigua” y no enérgica de la administración del Presidente Joe Biden.

Tras confirmar que el diplomático estadounidense estuvo el jueves en Palacio Nacional, AMLO manifestó que ambos coincidieron en que había sido tibia la reacción de EU sobre la irrupción violenta a la embajada mexicana en Quito, debido a la falta de información sobre los hechos.

“Claro que tratamos el tema y coincidimos en que al principio no se tenía en la Casa Blanca toda la información, que esto lo estuvo manejando seguramente el Departamento de Estado y son visiones distintas”, expuso.

El Jefe del Estado mexicano atribuyó que las instituciones del vecino del norte son independientes y acusó que, incluso, la DEA puede tomar decisiones sin consultarlo con el presidente Biden.

“En Estados Unidos es muy evidente de que está el Departamento de Justicia y las agencias que tienen autonomía relativa porque hay veces que la DEA actúa sin que se entere el presidente, eso me consta. Luego está el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso y desde luego el Poder Judicial”, aseguró.

Dijo que luego están los estados y recordó “lo que está pasando ahora, de que el gobierno de Texas y otros gobiernos están queriendo decidir sobre asuntos internacionales en el tema migratorio. Hay una controversia entre el gobierno federal y los estatales”, apuntó.

Por ello, consideró que la respuesta del gobierno estadounidense no fue contundente: “Cuando sale el comunicado pues yo no estuve de acuerdo, no estuve conforme, e imaginé que el presidente Biden no conocía lo que realmente había sucedido”.

Relató que habló al embajador Ken para decir que quería que entregara personalmente a Biden el fragmento del video presentado el martes en la mañanera sobre la interrupción violenta de las fuerzas armadas y policiacas ecuatorianas en la embajada de México.