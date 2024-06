Con ancla familiar, va Trump por voto árabe

El aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, quiere sacar provecho del matrimonio de su hija Tiffany.

Con miras a ratificar su calidad de “favorito” rumbo a la revancha electoral con Joe Biden, se reportó que el republicano ve en el suegro de la más joven de sus hijas mujeres la clave para conectar con el voto árabe.

Y es que prevén que use al empresario Massad Boulos, originario de Líbano, como ancla para atraer a una comunidad que ha cuestionado abiertamente a su rival político; sin embargo, enfrenta un duro desafío por el conflicto en Gaza, pues se mostró en favor de Israel, lo que podría costarle apoyo.

Pero destaca que como en la campaña de 2016 mantiene su táctica de involucrar a su familia en papeles clave, mientras éstos le den resultados, lo que recuerda que su otra hija, Ivanka, fue su asesora.

Con esta movida el mandatario evidencia gran interés por acercarse a grupos que no lo favorecen en los sondeos, pues recientemente el político de 77 años tuvo un evento con integrantes de la comunidad negra al sostener que dicho sector le importa y hasta desmintió los señalamientos de que es un racista, pese a que sus políticas del movimiento Make America First Again son de corte ultraconservador y le ganan la simpatía de los de extrema derecha.