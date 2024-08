¿Ignorar los mensajes de tu jefe fuera de horario laboral? Esta ley lo permite

Desconexión digital. El término se refiere básicamente a poder desconectarte totalmente del trabajo para que tengas un periodo de descanso que haga que tu rendimiento no sólo laboral, sino también fuera de las labores profesionales, sea más alto, sobre todo, porque descansas. Sin embargo, hay empresas que no ejercen este derecho que tienes como trabajador.

Ignorar los mensajes de tu jefe fuera del horario laboral no tendría por qué darte temor, sobre todo a alguna llamada de atención o un despido, pues estás en tu derecho de desconexión. Esto ya es una realidad en Australia, pero... ¿Qué pasa en México?

Ley del Derecho a Desconectarse

A partir de este lunes, Australia comenzó a aplicar la llamada Ley del Derecho a Desconectarse, aprobada por el Parlamento de Camberra en febrero pasado- en empresas que estén integradas por 15 o más empleados, mismos que podrán negarse a responder o estar pendientes de los correos electrónicos, de las llamadas telefónicas o mensajes enviados fuera de su horario laboral.

Y no sólo de sus jefes, sino de todas aquellas personas que tengan que ver con su trabajo. Es decir, si un compañero de trabajo te envía un correo o te hace una solicitud fuera de tu horario de trabajo, no estás obligado a responder. En caso de que las empresas no cumplan con esta nueva ley, tendrán que pagar una multa que va de los 18 mil 780 dólares, es decir, 364 mil 294 pesos, al tipo de cambio de este lunes 26 de agosto.

Los jefes deben respetar tu derecho a la desconexión digital. Especial

¿Y en México se aplica?

Resulta grave que en México se desconozca que el derecho a la desconexión digital está reconocido desde el año 2021, cuando entró en vigor la reforma de teletrabajo. Los y las trabajadoras tienen el derecho a no responder mensajes y llamadas vinculadas al trabajo, fuera del horario laboral.

Aunque no hay una definición vigente, el proyecto Norma de Teletrabajo, el cual está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reza lo siguiente: "Derecho de un trabajador a apartarse del trabajo (incluida la desconexión de las TIC de manera digital) y abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos, licencias".

