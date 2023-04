Atacan a Embajador de la Unión Europea en Sudán, denuncia Joseph Borrell

El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, informó que el embajador Aidan O'Hara fue atacado durante los combates entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por su siglas en inglés) que tienen sumido desde hace tres días a Sudán.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que el embajador fue atacado en su propia residencia, por lo que afirmó que "es una flagrante violación de la Convención de Viena".

"La seguridad de las instalaciones y el personal diplomático son una responsabilidad primordial de las autoridades sudanesas y suponen una obligación conforme al Derecho Internacional" Joseph Borrell, Alto Representante para la Política Exterior de la UE

Apenas el pasado año, el embajador de la Unión Europea en Sudán, Aidan O'Hara, fue nombrado en el cargo con la consigna de promover los valores de los países europeos en Sudán y coordinar las relaciones de la UE con las autoridades sudanesas.

Más de 180 muertos en violencia en Sudán, alerta ONU

El enviado especial de las Naciones Unidas a Sudán, Volker Perthes, informó este lunes que más de 180 personas han muerto desde que iniciaron los enfrentamientos y también hay mil 800 heridos.

En esta imagen de satélite de Planet Labs PBC se ve un incendio cerca de un hospital en Jartum, Sudán, el domingo 16 de abril de 2023. El ejército sudanés y un poderoso grupo paramilitar luchaban por el control del país desde el día anterior. Foto: AP

De acuerdo con The Associated Press, debido a que los combates se han realizado con ametralladoras largas, tanques y artillería e incluso aviones en la capital Jartum y otras localidades, hay civiles que están atrapados en el fuego cruzado y muchos optaron por no salir de sus casas.

Hay gran cantidad de cadáveres en las calles en Jartum a los que nadie puede llegar debido a la violencia, informó Atiya Abdalla Atiya, secretario del Sindicato de Médicos de Sudán, que lleva la cuenta de las bajas.

